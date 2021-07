G20, bilaterali Cingolani-Kerry. Il ministro: non si torni all’economia pre-Covid

I punti chiave Il faccia a faccia Cingolani-Kerry

2' di lettura

Strappare due documenti condivisi in 48 ore, per alzare l’asticella delle «ambizioni» politiche su ambiente, energia e, soprattutto, clima. La riunione del G20 che si è aperta nella mattina del 22 luglio a Napoli, in un Palazzo Reale blindatissimo, dovrebbe cercare di fare sintesi fra gli obiettivi di contentimento del climate change nel club delle 20 economie più ricche del pianeta . A giudicare dai negoziati che si stanno svolgendo e continuano a svolgersi anche in mattinata, il traguardo è tutt’altro che abbordabile.

Il G20 sconta una spaccatura pregressa fra i target più «ambiziosi» fissati dai membri del G7 (aumento temperatura entro gli 1,5 gradi e neutralità carbonica nel 2050) e quelli più modesti spinti da paesi come Cina, Russia, India e Arabia Saudita, scettici sulle linee guida fissate dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico e sull’ipotesi dell’impatto zero entro tre decenni. Non è un mistero che l’interlocutore più ostico (e influente) sia la Cina, bacchettata dagli Usa per misure ancora insufficienti rispetto all’emergenza climatica. Ma la delegazione di Pechino parteciperà solo da remoto, caso unico fra i paesi presenti.

Loading...

Il faccia a faccia Cingolani-Kerry

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha rotto il ghiaccio in mattinata con due bilaterali con l’inviato sul clima del presidente Usa John Kerry e la sua omologa nel governo francese di Emmanuel Macron, la ministra alla Transizione ecologica Barbara Pompili. A quanto si apprende, nel primo faccia a faccia Kerry e Cingolani hanno ribadito l’importanza dell’obiettivo di contenimento a 1,5 gradi centigradi dell’innalzamento delle temperatura e convenuto sull’urgenza di convincere i paesi più «riottosi» a inserire uin riferimento chiaro al target nel comunicato dell 23 luglio, la giornata dedicata prevalentemente alla questione climatica. Kerry, in un intervento a Londra del 20 luglio, aveva strigliato la Cina, invitando Pechino ad accelerare sui suoi obiettivi di contrasto al climate change.

Cingolani: economia? Non si può tornare al modello pre-Covid

Cingolani ha ribadito la linea della presidenza italiana anche nei saluti introduttivi al summit, sottolineando che è impossibile «ignorare le evidenze scientifiche» del cambiamento climatico. «Gli eventi estremi che abbiamo testimoniato negli ultimi mesi e anche giorni (l’alluvione in Germania, ndr) provano che il nostro sistema sta soffrendo - ha detto - Lo stesso vale per gli ecosistemi naturali e la biodiversità, dove i nostri sforzi non sono serviti finora a rallentare la deriva verso l’estinzione di massa di specie e la distruzione di ecosistemi». Il ministro ha lanciato anche un appello sul versante economico e industriale, invitando a «resistere alla tentazione di ricostruire le economie secondo il modello pre-pandemico». Il nuovo approccio, ha aggiunto, esige «economie robuste che, però, operino entro ai limiti imposti da limiti planetari e il contesto sociale, e assicurino che l’interesse per il Pianeta sia al cuore dello sviluppo umano».