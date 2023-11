Napoli, industriali in campo per valorizzare l’area delle “Fontanelle”

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha organizzato anche una serata di Beneficenza presso la sede delle Catacombe di San Gennaro, finalizzata alla Raccolta fondi per il Progetto G124. Gli invitati sono stati accolti dai ragazzi della Cooperativa La Paranza e accompagnati a scoprire le Catacombe di San Gennaro fino ad arrivare alla Basilica di San Gennaro Extra Moenia.

Padre Antonio Loffredo : «Una Napoli unita»

«Spesso si parla di due napoli che non dialogano, che non si conoscono , che si evitano … – osserva padre Antonio Loffredo, l’ispiratore della riqualificazione avvenuta alla Sanità – in questi ultimi anni il miracolo partorito dal ventre profondo della città, dalle catacombe di Napoli, è una Napoli unita, consapevole della sua identità, dei suoi punti di forza e delle sue fragilità. Una sola Napoli, unita, come lo fu nelle gloriose quattro giornate». E aggiunge : «Si è voluto fare di più: l’Unione degli industriali tutta, con il suo sostegno, ha voluto riconosce e ha scelto di investire in questo pezzo dimenticato di città, ha scelto di investire nel futuro e con questa scelta ha indicato una via per la nostra città e i suoi futuri investimenti. Con i giovani sempre nel mezzo».



