Napoli, Juventus battuta al 93’: lo scudetto stavolta è davvero a un passo

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Sventolano le bandiere azzurre. La gran festa s’avvicina. Mentre Milano s’accende per il derby europeo con la doppia sfida tra Milan e Inter, il Napoli chiude ogni discorso sullo scudetto battendo a Torino la Juventus con un gol al 93’ di Giacomo Raspadori, inserito pochi minuti prima da Spalletti al posto di Kvaratskhelia. Il tricolore è dietro l’angolo: se nella prossima giornata i partenopei battono la Salernitana, e la Lazio (seconda a 17 punti di distacco) non va oltre al pareggio a San Siro con l’Inter, il Napoli raggiungerà lo scudetto anche matematicamente.

L’impresa azzurra

A sei giornate dalla fine del torneo, sarebbe un’impresa straordinaria. Un’impresa che sancirebbe in Italia il dominio della squadra di Spalletti. Un dominio cominciato praticamente dall’agosto scorso e mai messo in discussione in tutti questi mesi dagli inseguitori. Perfino la fresca ferita della caduta in Champions con il Milan non ha lasciato tracce. Nessuna crepa, nessun cedimento psicologico. Anche a Torino infatti i partenopei, in una sfida combattuta fino all’ultimo respiro, hanno sempre cercato la vittoria nonostante abbiano anche rischiato, a loro volta, di affondare. Nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato, la Juventus era passata in vantaggio al 38’ con Di Maria (entrato con Chiesa) abile nel concludere a rete una ripartenza bianconera. Una gioia, quella dello Stadium, spenta dall’arbitro Fabbri dopo un intervento del Var per una precedente scorrettezza di Milik su Lobotka. Anche a Vlahovic, dopo un assist di Chiesa giudicato oltre la linea di fondo, era stato annullato un gol al 45’.

Loading...

Due episodi discussi come anche, nel primo tempo, era stata molto discussa una manata di Gatti ai danni di Kvaratskhelia sulla quale l’arbitro non ha ravvisato alcuna scorrettezza nonostante il georgiano sia rimasto a terra diversi minuti. Il Napoli è stato però più graffiante, più determinato. Soprattutto quando Spalletti ha inserito Zielinski ed Elmas la pressione partenopea è aumentato portando Osimhen vicino al gol: una prima volta con una stoccata che colpisce il palo esterno; poi con una fiondata al volo che sfiora la traversa. Ma a decidere sarà il sinistro di Raspadori che, lasciato colpevolmente libero, s’infila sotto le gambe di Szczesny. Per il Napoli è una festa. Come se fossero già cominciati i fuochi d’artificio. Per la Juve invece rabbia e delusione. Sia per il colpo allo scadere di Raspadori, sia per i due gol annullati e il mancato sorpasso sulla Lazio. I bianconeri al terzo ko consecutivo restano terzi, a quota 59 Milan.

Una doppietta di Leao stende il Lecce

Hai dei problemi? Ci pensa Leao, of course. Stefano Pioli, lo ha dimostrato, è sicuramente un ottimo tecnico. Non a caso contro il Lecce a San Siro ha ottenuto la centesima vittoria da quando allena il Milan. Un successo che, per inciso, permette al Diavolo di effettuare il contro sorpasso sull’Inter, vittoriosa all’ora di pranzo a Empoli, e che butta altra benzina sulle aspettative per il doppio derby di Champions. Detto questo, Pioli deve fare un gigantesco monumento al pregiatissimo signor Rafael Alexandre de Conceicao, detto semplicemente Leao, che quando il Milan annaspa, come è successo a Napoli, oppure questa volta col Lecce, s’inventa un paio di numeri da lasciare senza fiato e ti saluto. Certo, ci sono tante altre cose nel Milan, da Maignan a Giroud, dal lavoro di Pioli a quello di Maldini, però Leao è Leao: con due guizzi scaccia via ogni pensiero. Vai Leao, pensaci tu.

Con il Lecce, dopo 40 minuti di indolenza, con il Milan in modalità post prandiale, è stato ancora Rafael a sbloccare la situazione. Nel primo tempo con una inzuccata di testa su corner di Tonali. Nella ripresa, con una sgroppata di 30 metri conclusa con un sinistro a fil di palo. Morale della favola: due stoccate del suo gioiello e il Milan torna a vincere dopo due pareggi consecutivi agganciando, almeno per un giorno, la Roma al quarto posto con 56 punti. «A volte è svagato, non si concentra», dicono i suoi critici. Se lo facesse sempre, sarebbero davvero guai.