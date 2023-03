Napoli punto fermo, corsa del gambero delle inseguitrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Va bene che il Napoli veleggia in perfetta solitudine con 18 punti di vantaggio sulla seconda (Inter) e che ormai, come tutte le cose che vanno bene, non fa più notizia. Però la squadra di Spalletti, dopo 26 giornate di campionato e un passo da predestinata anche in Champions, merita davvero un riconoscimento particolare, che non la solita tiritera sul Napoli che è troppo superiore e fa corsa a sé. Certo che fa corsa a sé, grazie, ma la fa perché ha raggiunto un equilibrio che raramente, in tempi così ondivaghi, si trova in una squadra di calcio.

Prendiamo il 2-0 contro l’Atalanta, che è pur sempre indicativo, essendo la Dea una squadra che non fa sconti a nessuno anche se, ultimamente, sta perdendo qualche colpo di troppo. Ebbene, pur reduce da una caduta ancora fresca, il Napoli se l’è scrollata di dosso come un moschino petulante che ti ronza intorno quando fa caldo. Soprattutto nel primo tempo, infatti, i moschini atalantini, incollandosi alle maglie, stavano riuscendo a imbrigliare il Napoli. Ma ecco nella ripresa la magia che spariglia tutto: prima Osimhen scodella un assist d’oro a Kvarschhelia, poi il georgiano, dopo due sterzate che fanno sedere mezza difesa avversaria, infila la porta con una stoccata che non dà scampo. Una meraviglia, un tocco d’artista degno del Grande Diego Armando, ha sussurrato qualche audace che non teme di nominare il nome di Maradona invano.

Al di là della santità, su cui si può discutere, la prodezza della beata coppia d’attacco Osimhen-Kvaratskhelia ha messo in evidenza il vero valore aggiunto del Napoli. Che ovviamente può contare anche su una invidiabile solidità collettiva, però quei due diavoli messi assieme fanno davvero paura. Insieme hanno realizzato 30 gol, 19 il nigeriano e 11 il georgiano. Ma non basta: la magia è che si integrano alla perfezione aprendo spazi per tutti come dimostra il 2-0 di Rrhamani. Si dirà: quando si hanno due tenori così superbi, cantare bene è facile. Ai due tenori però va aggiunta tutta l’orchestra. Un’orchestra che Spalletti, gli va riconosciuto, dirige a bacchetta come un Muti o un Barenboim. Ultimo aspetto non trascurabile: il Napoli, oltre che sul campo, ha lavorato bene anche come società: in un calcio dove tutti spendono cifre folli, con risultati non sempre brillanti (vedi il fiasco in Europa del Paris Saint Germain), ha ceduto senza timori pezzi da novanta come Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Qualcuno li rimpiange? Non si direbbe. E neppure i loro ingaggi andati ad appesantire altre squadre meno risparmiose.

Processo a Inzaghi

Dopo l’ottava caduta in campionato dell’Inter (2-1 a Spezia), il povero Simone Inzaghi è ormai alla sbarra. Pronto ad essere crocefisso come un cristo del Mantegna. Per uscire dall’angolo, il tecnico nerazzurro ha solo una possibilità: superare il Porto raggiungendo il Milan nei quarti di Champions. Impresa non facile perché i portoghesi sono tosti e scaltri e l’esiguo vantaggio dell’andata non consente di contarci troppo. Servirà una prova maiuscola, di quelle che nelle coppe l’Inter, almeno finora, ha saputo tirare fuori. A Porto ci sarà anche il presidente Zhang, molto sensibile al richiamo dei 20 milioni che, passando il turno, andrebbero in cassa.

Oltre che incrociare le dita, Inzaghi deve rimettere a posto un gruppo dove sembra che ognuno faccia i cavoli suoi. A parte il rigore che avrebbe dovuto tirare Lukaku e invece Lautaro se l’è assegnato (sbagliandolo!) come fosse l’ultimo imperatore, il nodo principale sono le troppe sconfitte con squadre meno nobili (Lecce, Bologna, Udinese, Spezia) che denotano una scarsa capacità di star sul pezzo, una preoccupante mancanza di continuità e una difesa troppo fragile (24 reti in trasferta). La società è irritata, i tifosi sconcertatati, le alternative non ben chiare. Già si sogna un Conte Bis, naturalmente inteso come Antonio, che però a Londra, come si è visto contro il Milan, non è che stia facendo dei miracoli. Ma Conte è un po’ come Mourinho Special: un richiamo irresistibile per i tifosi nerazzurri. Rievoca un grande passato che non è detto coincida con un grande avvenire.