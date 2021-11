«Napoli può ripartire: più qualità urbana per attrarre le imprese»

Insomma, attrarre investimenti manifatturieri .

Ne abbiamo bisogno. La manifattura deve crescere e deve creare occupazione. Ma c’è bisogno di migliorare le infrastrutture. Partiamo dal porto, a esempio, che è ancora sottoutilizzato. Abbiamo aree Asi degradate e teatro di progetti incompiuti. Spesso ancora non coperte dalla banda larga e non ben collegate alla rete dei trasporti. Penso si debbano favorire gli investimenti delle imprese presenti, il reshoring e attrarre investimenti esteri con centri decisionali e non solo succursali. Ci sono settori strategici da sostenere e nuovi poli su cui continuare a investire. Ci saranno i fondi del Pnrr per Napoli da spendere bene e sono una occasione da non perdere.

Su quali aree investire?

Faccio un esempio. San Giovanni a Teduccio con il polo della Federico II che ospita la Apple Academy. È una realtà unica nel mondo. Ebbene questa presenza potrebbe promuovere una importante riqualificazione, e in parte lo sta facendo, di una vasta area urbana con gravi problemi anche di legalità. Ma bisogna accompagnare la rivoluzione avviata dall’università. Peraltro ci sono tanti progetti per l’area orientale, quelli proposti dalla Associazione NaplEst et Pompei, bisogna attuarli. Quel polo universitario ha anche posto l’accento sulla necessità di scommettere molto sulla formazione, vera arma per resistere ai cambiamenti. Ma abbiamo bisogno di tutti i livelli di formazione. Sembra un paradosso, ma si fa fatica a trovare operai specializzati. Poi c’è Bagnoli, dove in trent’anni non s’è messa una pietra.

Insomma, si ritorna sulla città, sulla riqualificazione urbana.