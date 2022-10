Napoli sempre più solo al comando, Juve nella bufera: la rivoluzione nel pallone

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è elettricità nell’aria. Ma guardiamo con la dovuta freddezza, quello che sta succedendo nel campionato italiano. Dopo nove giornate, qualche prima conclusione si può tirare. E la conclusione è questa: che nel nostro calcio sta avvenendo una rapida mutazione, forse addirittura una inaspettata rivoluzione. E non solo per quanto che facendo il Napoli, mattatore in Italia e in Europa, ma anche per la facilità con cui si stanno imponendo squadre come l’Atalanta e l’Udinese. Questa domenica alla Dacia Arena hanno dato vita a un pareggio memorabile (2- 2) per intensità e colpi di scena. Una partita che Max Allegri e i giocatori della Juventus, dopo il tonfo col Milan, dovrebbero riguardare dieci volte per impararla a memoria prima del ritorno di Champions con il Maccabi.

Sono due mondi opposti, quasi agli antipodi, per spirito di gruppo e capacità di reagire. Uno spirito che anima anche il Napoli, di nuovo capolista solitario a quota 23 dopo aver battuto la Cremonese.

Napoli, una macchina da gol

Il 4-1 finale non inganni. Fino all’80esimo i partenopei hanno sudato sette camicie per imporsi ai lombardi. Alla fine Spalletti, inserendo Simeone, Lozano e Olivera, ha però dato quel colpo di frusta necessario per uscire dall’impasse. Il risultato, fin troppo largo, mette in evidenza la facilità con cui il Napoli va a rete quando è ora di chiudere. Dieci gol nelle ultime due gare rendono bene il concetto.

Il Napoli, in vetta con otto vittorie consecutive tra campionato e Champions, ha raggiunto quell’insostenibile leggerezza dell’essere che ti porta a non temere nulla e nessuno. È una magia, quella realizzata da Spalletti, che fa sentire tutti protagonisti. E lo dimostra un dato non importante: sono già 14 i partenopei andati in rete. Una cooperativa del gol, una associazione a segnare. Poi ovviamente pesano le individualità, la classe dei singoli, ma anche la Juventus ha una rosa di prim’ordine: possibile che invece a Torino siano tutti diventati asini?

La sana reazione del Milan e le mosse di Pioli

Sabato a San Siro le mosse di Pioli, oltre ai gol, di Tomori e Brahim Diaz, sono state sicuramente decisive. Ma la differenza vera, tra rossoneri e bianconeri, è stato l’atteggiamento in campo: i primi erano dovunque, sempre in anticipo, sempre con un uomo in più. Una reazione sana dopo la dura caduta in Champions col Chelsea. Adesso si dice che il Milan ha una panchina infinita. Anche la Juve ha una rosa ampia, ma i risultati sono ben diversi. A partire dal gioco, mai pervenuto.