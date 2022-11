Napoli sempre più solo. Derby d’Italia alla Juve, ma quanti errori per l’Inter

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il Napoli, con le sue 9 vittorie consecutive, la stella più brillante del campionato. Non ha avversari, almeno finora. Una stella luminosa anche quando, come sabato a Bergamo, batte con fatica l’Atalanta rinunciando al suo calcio scintillante. Però è anche stata una domenica di derby, derby importanti, molto attesi, dai quali sono usciti risultati inaspettati. A cominciare dal Derby d’Italia, tra Juventus e Inter, che finisce con un chiaro 2-0 a favore dei bianconeri grazie alle reti nella ripresa di Rabiot e Fagioli. Un successo quasi netto che sarebbe stato più categorico se a Danilo non fosse stato annullato un gol per tocco di mano rilevato dal Var.

Torna il corsa la Vecchia Signora

Una vittoria che rimette in corsa la Juventus (ora quinta con la Roma) e spezza invece la rincorsa dell’Inter che, ancora una volta, perde uno scontro diretto. È la quinta volta che va in tilt con una big: e se si tiene conto che l’Inter ha anche la peggior difesa esterna del torneo (16 reti al passivo) questo diventa un altro severo handicap per gli uomini di Inzaghi, caduti dopo un incoraggiante ciclo positivo di quattro vittorie consecutive.

Doveva essere un derby di «recupero», per due big rimaste molto indietro nella corsa per il titolo. Una specie di spareggio (dei rimandati a novembre) anche per Allegri e Inzaghi. Per Max questo snodo è stato di sicuro un passo in avanti: c’è più gioco, più reattività e una crescita costante di alcuni giocatori come Rabiot, Fagioli e soprattuto di Filip Kostic, in gran spolvero e inventore degli assist vincenti.

Per Inzaghi, invece, tutto ancora si complica. Un peccato perchè nel primo tempo era stata più pericolosa l’Inter. Troppi errori, però. Che alla fine hanno pesato. Alcuni imperdonabili come quelli di Dzeko (di testa), di Lautaro e Dumfries a porta vuota.

La Juve ha reagito nella ripresa colpendo di rimessa come in occasione del primo gol, quando Kostic, dopo essersi liberato di Barella, ha sprintato per 60 metri servendo poi Rabiot per la deviazione vincente. Ingenuo Barella, ma formidabile la progressione del serbo che, oltre ad aver colpito anche un palo sull’uno a zero, è stato un chiodo doloroso nel fianco destro dell’Inter.