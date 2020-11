Napoli show nel nome di Diego, Milan in fuga anche senza Ibra Fermata la Roma, rispunta il Napoli mentre il Milan è in fuga. L’Inter al minimo sindacale di Dario Ceccarelli

Fermata la Roma, rispunta il Napoli mentre il Milan è in fuga. L’Inter al minimo sindacale

Non volevamo parlare ancora di Maradona. Dei suoi eccessi, della sua eredità, del suo sepolcro, del suo medico personale accusato di omicidio colposo, dei suoi parenti, della sua generosità e del suo talento perfino troppo immenso. Volevamo lasciarlo un po' tranquillo, non tirarlo ancora in mezzo: concedergli una zona d'ombra in un mondo che lo vuole sempre al centro della scena, con le sue magie che si ripetono all'infinito, anche se il gioco purtroppo è finito.

Ma non parlarne è impossibile: lui ritorna sempre, come si è visto al San Paolo dove Il Napoli, in maglia albi celeste come l'Argentina, forse sotto l'effetto di un'altra magia di Maradona, annichilisce la Roma travolgendola per quatto a zero. Ma senza fatica. Un dominio schiacciante, quasi irreale, da ritiro per manifesta inferiorità dei giallorossi, che pure venivano dati come nuova forza emergente del campionato.

Difficile da spiegare tanta rinuncia senza far riferimento alla presenza schiacciante, anche se impalpabile, dell'asso argentino. Era li, Diego, sopra il cielo del San Paolo, a ricordare che quella resta la sua città, e che nulla può fermare il Napoli, tantomeno una Roma cosi rassegnata e balbettante. A stenderla è Lorenzo Insigne, il più maradoniano dei partenopei. Un gol su punizione e un assist per Fabian: poi c'è non più partita, ma solo uno show nel nome di Diego.

Fermata la Roma, rispuntato il Napoli, la notizia è un'altra: che il Milan è in fuga. Che vince perfino senza Ibra. L'altra notizia, sempre legata al Milan, è che lo smart working fa miracoli anche nei campi di calcio, luoghi non proprio ideali per connettersi.

Una meraviglia: in nazionale il tele collegamento Evani-Mancini ha funzionato alla perfezione. Nel Milan meglio ancora. Con Pioli assente per quarantena (e Bonera in panchina), il Diavolo brucia ogni record. E ora, dopo aver superato per 2-0 la Fiorentina (Romagnoli e Kessìe su rigore), si trova a quota 23, cosa mai accaduta al Milan dopo 9 turni, nell'èra dei tre punti. Se poi aggiungiamo che non perde dall'8 marzo, allora la cosa si fa seria.