Napoli, Torino, Palermo, Reggio: città in crisi, rosso da 5 miliardi

In cantiere l’ennesimo «salva-Napoli»

L’eco di queste cifre è già arrivata a Palazzo Chigi e al Mef, dove infatti si prepara l’ennesimo salva-Napoli per la legge di bilancio dopo la scialuppa lanciata con 150 milioni di euro agli enti Sicilia (la metà è destinata a Palermo).

In cottura, oltre al rinvio per tutti al 28 febbraio del termine per chiudere preventivi e delibere sui tributi, non c’è l’accollo statale del debito chiesto dal «Patto per Napoli» con cui Pd e M5S hanno convinto alla candidatura il neosindaco Gaetano Manfredi, che nelle prime settimane ha già minacciato dimissioni in caso di mancato intervento, ma un nuovo sostegno finanziario, esteso anche agli altri grandi enti in pre-dissesto, in cambio dell’ennesimo piano di rientro con tagli alle partecipate e rilancio della riscossione. Ma non ci sono miliardi.

La somma è ancora in discussione ma si parla di 150 milioni, che andrebbero a Napoli (85 milioni), Reggio Calabria (10), Palermo (24) e Torino (30) per tagliare il disavanzo. Il «Patto», come sempre, potrebbe chiedere in cambio misure su entrate, riscossione e tagli su spesa e partecipate. Del resto, non ci sono né i soldi né la possibilità pratica di \tamponare a piè di lista un problema che supera di molto i confini delle città. Perché i Comuni medio-piccoli non fanno notizia. Ma spiegano in modo ancora più preciso il problema delle due Italie municipali alle prese con il Pnrr.

Il disavanzo colpisce quasi 4 su 10 nel Mezzogiorno

Il disavanzo è fenomeno quasi sconosciuto al Nord, dove riguarda il 3,5% dei Comuni in genere con numeri più che gestibili se si esclude l’eccezione torinese, mentre colpisce il 39% degli enti nel Mezzogiorno, con punte del 67% in Calabria, del 54% in Sicilia e del 49% in Campania. In questa geografia, il Lazio con il suo 47% di Comuni in rosso presenta una situazione pienamente meridionale.

Dati come questi mostrano il carattere strutturale di un problema di collasso amministrativo testimoniato e alimentato dall’incapacità di riscuotere le entrate, che ha gonfiato fino a 5 miliardi quest’anno il fondo bloccato nei Comuni a garanzia dei mancati incassi (pensato per evitare di far spendere risorse che non ci sono). È chiaro che macchine comunali così imballate sollevano incognite pesanti sulla possibilità di realizzare davvero gli investimenti del Pnrr.