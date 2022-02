Napoli, al via il patto con Draghi per risanare il debito da 5 miliardi

L’aiuto dell’ultima legge di bilancio

Perché a permettere il tutto è l’ultima legge di bilancio, che ha messo in piedi un aiuto da 2,67 miliardi in vent’anni per le città in crisi. Metà, circa 1,3 miliardi, andrà a Napoli, il resto sarà diviso fra Torino, Reggio Calabria e Palermo. Certo, passare dai prestiti ai contributi a fondo perduto non è un cambiamento da poco. Ma per non gettare altra acqua in un secchio bucato il Patto chiederà al Comune una serie di contromisure. Che, prima di tutto, imporranno di mettere mano davvero a una riscossione che a Napoli non riscuote quasi nulla. Una gara sceglierà il soggetto con cui sostituire Equitalia.

Nel 2020, è sempre la relazione di Baretta a ricordarlo, la Polizia municipale ha fatto multe per 122 milioni ma 103 milioni (l’84%) non sono stati pagati. E la sola evasione della Tari ha scavato negli anni un buco da mezzo miliardo. Per capirne di più la giunta Manfredi ha spulciato le cartelle quartiere per quartiere. E ha scoperto che a Napoli l’evasione Tari è democratica, e abita i casermoni di Poggioreale (riscossione 2021 al 38%) come i palazzi nobili di Chiaia (incassi al 41%) e la collina mozzafiato di Posillipo (45%). Nel piano anche la valorizzazione degli immobili, altra grande incompiuta degli ultimi dieci anni da realizzare ora con Invimit.

E l’addizionale Irpef? «Stiamo calmi», ha chiarito il mediatore Baretta. La «cura fiscale» di Napoli si chiama lotta all’evasione. L’Irpef potrà essere ritoccata di uno o due decimali, ma solo dal prossimo anno e per i redditi più alti. Perché, come in ogni viaggio, l’importante è partire.