Napolitano, alle 11,30 i funerali laici in piazza Montecitorio. Arrivati Mattarella, Meloni e Macron

Alle 11,30 in piazza Montecitorio a Roma si terranno i funerali di Stato in forma laica del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. La cerimonia si articolerà in due fasi: una all’esterno di Palazzo Montecitorio e un’altra all’interno, che durerà circa un’ora. Secondo il cerimoniale previsto, il feretro partirà alle 11.20 da Palazzo Madama, dove è allestita la camera ardente. All’altezza del piazzale di Montecitorio, il carro sarà scortato dai corazzieri mentre all’interno sarà portato a spalla da 8 rappresentanti delle forze armate e di polizia, più uno dei vigili del fuoco. Seguiranno gli onori militari da parte di uno schieramento formato da 100 unità del reparto d’onore e 50 elementi della banca musicale dell’esercito.

Dalle 10 fila per entrare alla Camera per esequie alle 11,30

Dalle 10 di stamattina è iniziata la coda di esponenti politici e ministri per entrare alla Camera per la celebrazione alle 11,30 del funerale laico di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. Fra i primi ad arrivare, Massimo D’Alema, Walter Veltroni, Beppe Sala, i ministri Giorgetti, Piantedosi, Bernini. Arrivato anche Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron che ha salutato la moglie di Napolitano, la signora Clio.

Mattarella alla Camera per funerali

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto alla Camera per i funerali del suo predecessore, Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato si è quindi recato nella Sala dei ministri, dove sono il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e quello della Corte costituzionale, Silvana Sciarra. Qui verranno accolti i rappresentanti degli Stati esteri arrivati in Italia per rendere omaggio al Presidente emerito.



Arrivata Meloni a Montecitorio per le esequie

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena arrivata in piazza Montecitorio per partecipare alle esequie del presidente emerito Giorgio Napolitano. La premier ha percorso il tappeto rosso e poi ha varcato l’ingresso di palazzo Montecitorio.

In prima fila la partigiana Mancini

L’Aula della Camera inizia popolarsi per la cerimonia dei funerali laici per Giorgio Napolitano. In prima fila ha già preso posto la partigiana Iole Mancini. Davanti ai banchi del governo il cardinal Ravasi saluta i parlamentari. Si è intrattenuto con Elly Schlein. Ha fatto il suo ingresso nell’emiciclo anche Gianfranco Fini. Arrivato anche Gianni Letta. In Aula sono presenti anche diversi sindaci tra cui Sala, Nardella, Manfredi, Gualtieri.