Napolitano, il Papa alla camera ardente in Senato: «Grande servizio reso all’Italia». L’omaggio di Mattarella e Meloni

La politica si ferma, Fdi e Pd rinviano le iniziative. Condoglianze anche da Putin: «Uno statista eccezionale, un vero patriota».

L'addio all'ex presidente Napolitano, le immagini della Camera ardente al Senato

Martedì i funerali di Stato

Per espressa volontà di Napolitano, i funerali di Stato si svolgeranno in forma laica, martedì mattina alle 11,30 in diretta Tv su Rai1. La cerimonia verrà organizzata per la prima volta nell’Aula di Montecitorio, in quel ramo del Parlamento di cui fu anche presidente nell’XI Legislatura, quando succedette a Oscar Luigi Scalfaro eletto al Quirinale nel 1992. E potrà essere seguita anche sui maxi schermi che verranno allestiti fuori dal Palazzo.

La prima volta di un funerale nell’emiciclo di Montecitorio

Un’altra prima volta per Giorgio Napolitano, oltre a quella di essere stato il primo esponente del Pci a ottenere il visto per entrare negli Usa; il primo tesserato del Pci a diventare ministro dell’Interno; il primo comunista a diventare Capo di Stato. E il primo Capo di Stato ad essere rieletto per un secondo mandato. I precedenti di esequie di Stato laiche non mancano. Ma furono organizzate a piazza Montecitorio, non nell’emiciclo. E si fecero per altri due esponenti di spicco del Partito Comunista: Pietro Ingrao e Nilde Iotti. Per loro venne allestito una sorta di palco con baldacchino davanti all’entrata della Camera per ospitare parenti e autorità, mentre la salma venne deposta su un piccolo catafalco di legno al centro dello slargo, antistante l’obelisco. Intorno, dietro alla transenne, il pubblico.

Re Carlo a Mattarella, Napolitano dedicò vita a democrazia

«Caro Signor Presidente, ho appreso con grande tristezza della morte del Presidente Napolitano. È stato un servitore dello Stato devoto che ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla promozione della democrazia». È il messaggio che re Carlo III ha inviato a Sergio Mattarella. «Ricordo con grande affetto - afferma Carlo III - il nostro incontro durante la mia visita a Roma nel 2009 e, in particolare, l’amicizia che esisteva tra il Presidente Napolitano e mia madre, Sua Maestà la Regina Elisabetta II. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolti alla famiglia del Presidente Napolitano e al popolo italiano in questo momento».