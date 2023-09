Napolitano, riaperta la camera ardente al Senato. Tajani: «Ha lasciato il segno». Macron domani a Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Anche il presidente francese Emmanuel Macron sarà domani a Roma per partecipare ai funerali di Stato del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Politici, magistrati, accademici, donne e uomini della cultura e dello spettacolo stanno portando dalle prime ore del mattino il proprio saluto nella camera ardente allestita al Senato.

w

Loading...

Oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella prima giornata personaggio d’eccezione è stato Papa Francesco, prima volta di un Pontefice a Palazzo Madama. Prima di lui, erano arrivati la premier Giorgia Meloni e gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Mario Monti. Oggi si sono avvicendati invece il giudice della Consulta Filippo Patroni Griffi, gli attori Giulio Scarpati e Giovanna Ralli, la giornalista Myrta Merlino, il presidente dell’accademia dei Lincei Roberto Antonelli, l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone. E ancora Vincenzo Visco, Lamberto Dini, Pierferdinando Casini, tre presidenti emeriti della Consulta, Marta Cartabia, Giovanni Maria Flick e Franco Gallo.

D’Alema: rappresentato in forma più alta senso Stato

Tra i primi alla riapertura, stamattina, Lorenzo Cesa e Marco Follini, Paola De Micheli, Massimo D’Alema e il regista Giuseppe Tornatore. «Una grande personalità, un maestro severo a volto ma anche un uomo capace di slanci affettuosi», ha commentato D’Alema. «Lo abbiamo ricordato con i suoi figli, una grandissima personalità che ha rappresentato nella forma più alta il senso dello Stato, quell’amore per la democrazia e per il nostro Paese, che ha dato un tratto, una caratteristica del comunismo italiano». Sul libro delle presenze D’Alema ha invece scritto: «Una lunga vita di impegno e di battaglie comuni, ciao Giorgio».

Tajani: europeismo condiviso, ha lasciato il segno

«Un protagonista della politica che ha lasciato un segno. Anche quando si è avversari politici quello che conta è il rispetto e la stima, che non è legata alle stesse idee». Così il ministro degli Esteri e segretario di FI Antonio Tajani alla camera ardente di Giorgio Napolitano. Interpellato sulla rielezione a capo dello Stato, Tajani ha risposto che Napolitano «sapeva trovare una sintesi, era evidentemente la persona più giusta per superare uno stallo nell’interesse della nazione». Il suo ricordo però è legato in particolare all’Europa. «Al Parlamento europeo siamo stati tanti anni insieme. Ci siamo confrontati e c’era grande comune rispetto. Eravamo su fronti politici differenti ma c’era la condivisione della scelta europeista».