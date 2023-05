Napoli fa la festa anche alla Fiorentina. Ma tra Spalletti e De Laurentiis...

Ascolta la versione audio dell'articolo

Napule è campione, Il resto non conta. Se ci fosse un maghetto tifoso, un Harry Potter con la maglia di Osimhen che potesse bloccare all'infinito questo momento di gioia pura e incontaminata, ecco questo sarebbe il momento giusto. Il momento magico e irripetibile per fermare lo spettacolo più atteso con i 50mila del Maradona rauchi dalla felicità per tutto quello che è arrivato con questo terzo scudetto sognato per 33 anni. L'aver battuto anche la Fiorentina, con un rigore di Osimhen dopo che il bomber con la mascherina aveva sprecato un altro penalty, è solo un allegato, un risvolto che aggiunge solo qualche altro petardo di allegria in una festa mobile senza più confini. Che dallo stadio Maradona - con la pregiata regia di Paolo Sorrentino - si spande dovunque: da Buenos Aires a New York, da Londra a Parigi, da Milano a Roma in una sorta di infinito abbraccio azzurro che scaccia tutte le malinconie del mondo.

Ecco, fermarlo adesso, questa magia, sarebbe fantastico. Un attimo prima che qualche macchia, qualche risentimento, qualche veleno, qualche polemica da social, sporchi tutto, facendoci ridiscendere dal Paradiso in cantina, Per esempio è proprio necessario sapere adesso, nero su bianco, se i pezzi più pregiati, da Osimhen a Kim, verranno ceduti per rifinanziare un nuovo Napoli? O se i due protagonisti, il presidente De Laurentiis e l'allenatore Spalletti, ritroveranno un'intesa per ripartire assieme? Ce lo dovete dire proprio oggi? Perché rovinarci tutto con queste strane storie di pec e opzioni malandrine?

Lo sappiamo: entrambi, a modo vostro, avete la famosa “Cazzimma”. A tutti e due piace stare al centro della scena. Però gentilmente fateci un favore: godetevi la festa, i cori e i complimenti. Il presidente li merita perché, dopo aver rilevato il club dal fallimento e rifiutando poi offerte miliardarie, ha costruito un gruppo sul quale, solo un anno fa, nessuno avrebbe scommesso un euro. Ci vuole coraggio ad andar controvento in un paese dove bisogna sempre lisciare il pelo a tutti, annunciando miracoli senza mai farli.

Il miracolo, un progetto ben pianificato, l'ha poi completato Spalletti, toscanaccio di Certaldo (il paese di Giovanni Boccaccio), che a 64 anni compiuti ha vinto il primo scudetto della sua vita. Spigoloso, lunatico, a volte enigmatico con le sue strane metafore: non importa. Luciano Spalletti, pur con i suoi meravigliosi difetti, è riuscito a costruire un piccolo gioiello che, giocando e divertendo, ha macinato record su record. Una macchina perfetta che ha fatto volare sia la squadra che tutta la città. E la città lo fatto re. Ora per piacere, cari amici

emici, la festa è appena cominciata, godetevela! E come ammoniva il grande Pino Daniele :”Nun nce scassate ’o cazzo!”

La Juve al secondo posto

La Juventus batte l'Atalanta (2-0) e vola al secondo posto.I bianconeri, nella volata per la Champions, si portano avanti scavalcando la Lazio e tenendo a distanza la muta degli inseguitori (Inter, Milan, Roma e gli stessi bergamaschi). Penalizzazioni permettendo, la squadra di Allegri fa un bel passo avanti nella corsa per l'Europa superando una concorrente scomoda e ritrovando, finalmente, una certa confidenza con gol grazie al giovane Iling, che sblocca nella ripresa il risultato e al ritrovato Vlahovic ben servito da Chiesa.