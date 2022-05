Narciso Rodriguez For Her Musc Noir e Dior Sauvage Elixir sono i migliori profumi dell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dieci categorie in gara nell’edizione 2022 del premio di Accademia del Profumo, cerimonia che si è svolta nello storico cinema Odeon di Milano e contemporaneamente trasmessa sui canali ufficiali Facebook e YouTube. Per l'occasione, è stato trasmesso il cortometraggio Profumo di Premio di ispirazione felliniana che svela il dietro le quinte della premiazione stessa e vede la partecipazione dell'attore Alessandro Roia.

Miglior profumo dell’anno

Il titolo di miglior profumo dell'anno, femminile e maschile, è stato conferito rispettivamente a Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Eau de Parfum e Dior Sauvage Elixir, incoronati dalla giuria dei consumatori con oltre 100mila voti raccolti anche nel 2022 sul minisito dedicato. Dal 30 maggio al 12 giugno, inoltre, i consumatori potranno partecipare al concorso instant win sui profili Facebook e Instagram di Accademia del Profumo per provare a vincere i migliori profumi dell'anno.

Miglior comunicazione

Miss Dior Eau de Parfum e Phantom Paco Rabanne sono invece i protagonisti della categoria miglior comunicazione, valutata da una giuria vip, composta da artisti e professionisti del mondo dello spettacolo. La scelta dei vincitori delle altre sette categorie è stata affidata alla giuria tecnica, formata dalla commissione direttiva di Accademia del Profumo, esponenti del retail, giornalisti beauty e blogger.

Migliori creazioni olfattive, made in Italy e packaging

Le migliori creazioni olfattive, scelte attraverso un processo di selezione in blind, quest'anno sono rappresentate da Savane di Seta Salvatore Ferragamo Storie di Seta, dei nasi Emilie Coppermann e Aliénor Massenet, e Laura Biagiotti Roma Uomo Green Swing, che porta la firma di Daphné Bugey. La categoria dei migliori profumi made in Italy va a Lily of the Valley Acqua Di Parma e Bulgari Man Terrae Essence. Il miglior packaging femminile è invece di Tom Ford Ombré Leather Parfum e di Hermès H24 quello maschile.

La profumeria artistica e per ambiente

Nel campo della profumeria artistica, la giuria tecnica ha premiato tre fragranze senza distinzione di genere: 1921 Gucci The Alchemist's Garden, miglior profumo collezione esclusiva grande marca; L'Heure Verte By Killian, miglior profumo artistico marca affiliata; Aphélie Maison Trudon, miglior profumo artistico marca indipendente. Il premio miglior profumazione ambiente va a Green Tomato Vines Jo Malone London The Townhouse Diffuser.