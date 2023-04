Narciso Rodriguez, lo stilista del profumo che fa girare la testa agli uomini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Narciso era il nome di suo padre e di suo nonno: figlio di immigrati cubani, Narciso Rodriguez cresce a Newark, nel New Jersey, e studia alla Parson’s School di New York. All’inizio degli anni Novanta comincia a lavorare presso Anne Klein (nello stesso periodo in cui nella maison lavoravano anche Donna Karan e Calvin Klein) per poi trasferirsi in Europa nel 1995 per lavorare presso Nino Cerruti.



Attira l’attenzione della scena della moda mondiale, quando nel 1996 realizza l’abito nuziale di Carolyne Bessett, nell’occasione del matrimonio con John Fitzgerald Kennedy Jr. Dopo aver realizzato il vestito di Sigourney Weaver indossato per la cerimonia per l’assegnazione dei premi Oscar e aver disegnato una collezione per il gruppo italiano Aeffe, nel 1998 fonda il proprio brand, sotto la casa di moda spagnola Loewe. Nel 2002 e nel 2003 viene scelto come miglior stilista da donna dal Council of Fashion Designers nell’annuale cerimonia tenuta a New York. Il 4 novembre 2008, Michelle Obama indossa un suo vestito nella sua prima apparizione come moglie del presidente eletto degli Stati Uniti d’America Barack Obama. Prima che Obama termini il discorso l’abito va esaurito sul sito di Neiman Marcus dove era in vendita a 2.095 dollari, poi ridotto a 628 dollari.

La storia di Narciso Rodriguez è una storia di successo nel mondo della moda, ma anche in quello dei profumi. Dal 2003 lancia una linea di profumi, distribuiti da Shiseido, prima femminili poi maschili: Narciso Rodriguez for her e for him diventano un successo che continua dopo vent’anno conquistando il pubblico di tutto il mondo. Alla base di for her c’è la passione per un olio profumato, l’Egyptian musk, «che fa girare la testa agli uomini - racconta lo stilista -. Così come nella mia moda quando creo abiti con dettagli forti sulla schiena». Ha un flacone minimale nero - il cui design è ispirato da una tabacchiera cinese che aveva trovato in Asia e che aveva i profili trasparenti e un corpo interno laccato per nascondere il contenuto -, un nome semplice, un accordo floreale-cipriato, destinato a diventare un nuovo classico della profumeria femminile. Musa della campagna è Carmen Kass in uno scatto in bianco e nero del 1997, quando la modella estone aveva appena 15 anni. Nel 2003 il profumo riceve il British FiFi Award per la migliore novità e il Fragrance of the Year/Women’s Noveau Niche award nel 2004. Nel 2012 riceve il FiFi Award per la Most Iconic Fragrance of the Past Decade. La fragranza maschile, for him, viene lanciata nel 2007 e l’anno dopo riceve il Grand Prix du Parfum Award per la Best Masculine Fragrance e il Best Design. La terza creazione dello stilista, essence, arriva nel 2009. E nel 2014 arriva Narciso.