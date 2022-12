Pd, Nardella lancia la corsa di Bonaccini: «Pronto a sostenere la sua candidatura per avere leadership collettiva e forte»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Una sala gremita ad attenderli. E una schiera di fotografi pronti a immortalare il momento. Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, arrivano insieme sul palco del Teatro del Sale a Firenze per annunciare ufficialmente il loro patto per la corsa alla leadership del Partito Democratico. «Apro io questa conferenza stampa e lo faccio non senza una punta di emozione - esordisce il primo cittadino di Firenze -. Molti mi hanno chiesto perché non sei andato con una tua ipotesi di candidatura e io ho trovato dentro di me le ragioni della scelta di sostenere candidatura e di far confluire le mie idee, i progetti e tutta la rete di rapporti costruiti in queste settimane nel progetto con cui Bonaccini si candida a guidare il Pd». E Bonaccini rilancia dopo aver offerto a Nardella «la guida» della mozione congressuale: «Io non voglio essere il candidato di nessuna corrente. Il Pd oggi va smontato e rimontato, e noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di mescolare e non farci chiamare più col cognome di qualcun altro».

Nardella: i destini vengono dopo un nuovo progetto

Nardella parla di tre punti che l’hanno spinto a supportare la corsa del governatore emiliano. «Il primo - chiarisce Nardella - è la coerenza, i nostri destini personali vengono molto dopo idee, valori e la costruzione di un progetto collettivo. Oggi attraverso il sostegno pubblico, chiaro e convinto alla candidatura di Stefano, credo di mantenere fede a quello che ho cercato di dire e di praticare: i nostri destini vengono dopo il lavoro necessario sulla costruzione di un nuovo progetto».

Loading...

Deciso a tenere unito il fronte degli amministratori locali

Il secondo motivo, prosegue Nardella, «è quello di portare valore aggiunto e di tenere unito il fronte degli amministratori locali che ogni giorno si sacrificano con generosità e passione nel governo di piccole e grandi città, di province e regioni. La credibilità degli amministratori locali è un patrimonio prezioso che non possiamo disperdere e io spero con tale gesto di contribuire a tenerlo unito attorno a questo progetto.

Intenzionati a costruire una leadership collettiva e forte

Tra le motivazioni che l’hanno condotto a supportare la corsa di Bonaccini, Nardella cita poi l’esigenza «di costruire una platea plurale e larga che sostenga la candidatura di Bonaccini, una platea inclusiva che vive la politica come grande occasione di confronto nel rispetto di chiunque. Settimane fa sembrava possibile il rischio di una polarizzazione, ma il primo elemento per evitare una frattura non ricomponibiledel congresso è mettere al centro le idee». L’ultima ragione, prosegue Nardella, «è la possibilità di costruire una leadership collettiva, forte e non solitaria. Abbiamo bisogno di leader inclusivi che possano costruire il progetto di comunità».

Bonaccini: temo che Pd diventi un partito irrilevante

Poi la parola passa a Bonaccini. «Io credo che la nostra gente non ne possa più di risse verbali dentro la classe dirigente del Partito democratico. Serve una nuova stagione, uno stile che metta in campo il rispetto tra di noi sapendo che dovremo far parte della stessa famiglia. Chiunque vinca questa sfida, io per primo darò una mano a chi prevarrà». Il candidato alla segreteria del Pd si sofferma poi sul futuro del partito. «Non temo che finisca il Pd. Il Pd non finirà mai. Ho il timore che diventi un partito irrilevante nell’Italia e nella politica italiana. Che pesi poco, che sia sempre costretto al traino degli altri. Sappiamo che il traino del Pd non può fare da solo. Ne siamo certi. Ma credo non vada cambiato lo spirito che portò alla nascita del Pd». Serve, però, aggiunge Bonaccini, un cambio di passo. «Bisogna cambiare classe dirigente. Non ce l’ho con nessuno, abbiamo condiviso storie, ma serve una classe dirigente nuova che deve attingere a piene mani dal territorio».