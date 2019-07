Nardò technical center, Porsche inaugura la nuova pista. Investiti 35 milioni di A.Lar.

Nardò, la pista vista dall’alto

2' di lettura

Porsche ha inaugurato il Nardò technical center: dopo sette mesi di lavoro e 35 milioni di euro di investimenti, riapre la storica pista circolare di Nardò, in provincia di Lecce, costruita da Fiat nel 1975 con centro prove e collaudo.

Dal 2012 il centro è gestito dal Porsche Engineering Group GmbH - società di servizi di ingegneria con sede a Weissach (Germania). La pista circolare, che ha fatto la storia dell’auto e su cui sono stati ottenuti diversi record mondiali di velocità, è lunga 12,6 km. All’interno dell’anello sorge anche il tracciato della pista dinamica auto del Centro prove pugliese.

Cuore dei lavori di ristrutturazione è stata la complessa operazione di riasfalto della pista circolare, su cui è stato installato anche un innovativo sistema guardrail, sviluppato da Porsche Engineering per Nardò specificatamente per i test ad alte prestazioni.

GUARDA IL VIDEO: Nardò, la pista vista dall’alto

Centro per la mobilità del futuro

«Con l'apertura delle piste che sono state interessate dal rinnovo, abbiamo raggiunto un importante traguardo nello sviluppo strategico del Nardò technical center», ha affermato Malte Radmann, Presidente del Consiglio di Amministrazione di NTC e Amministratore Delegato di Porsche Engineering. «Questo Centro Prove è sempre stato unico nel suo genere ed è oggi più che mai una pietra miliare della strategia di sviluppo di Porsche e dell'industria automotive in generale», ha aggiunto Radmann.

«Oggi il nostro territorio ha una grande opportunità», ha commentato Antonio Gratis, Direttore Generale del Nardò technical center. «Con gli investimenti passati, presenti e futuri vogliamo contribuire a fare della Puglia un punto di riferimento forte per supportare l'industria automobilistica ad affrontare le prossime sfide», ha proseguito. «La crescita e lo sviluppo del Nardò technical center può diventare una grande opportunità di progresso per l'intera regione. Il nostro obiettivo è crescere insieme in modo sostenibile».