Narrazioni nel segno della fragilità

Nisivoccia ci ha aperto il suo tappetino di velluto bianco e dentro-sopra vediamo ora tantissime perline, caramelline, gioielli, nastrini, fragole forse vere forse finte, spillette, cammei, una collezione ricca e inedita, da poeta-girovago di classe, e ognuno di noi potrà grazie a lui “impirare” le sue perle identitarie, scegliere il suo bottino di preziosità di verità tristi o allegre, metà inaspettate. Montalianamente Nisivoccia ci dice soprattutto “cosa non siamo e cosa non vogliamo”.



Non è certamente, l'avrete capito, non è un «libro fatto per chi è come …» o «per chi vuole diventare come» … e qui aggiungete pure voi i nomi di coloro (politici nostrani e non) che non credo compreranno questo libro: I muscolari, cioè, gli apodittici, i boss, i predatori, i monumentali, gli uomini con fronte di cane come diceva Pasolini, quelli che non chiedono mai, i granitici, gli altezzosi, gli opportunisti, quelli che vincono sempre.



Ma entro quell'ampio steccato di frontiera (mitezza, sospensione, attesa, chiaroscuralità, vulnerabilità, mistero, caducità) ognuno di noi è invitato – ecco il punto - a trovare nel luminoso / fragrante tappetino di Nisivoccia i filoni suoi, le combinazioni più amiche, i bandoli e le “famigliole fragilologiche” che più gli aggradano, che più gli possono insegnare a capire che cos'è lui, o almeno cosa non è, cosa è meglio che non sia …