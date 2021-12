Nasa insieme all’Asi nello spazio a caccia delle supernove

La Fisica italiana segna così un altro punto a suo favore: d'altronde ha una tradizione nella ricerca dei raggi X che vengono dallo spazio iniziata molti anni fa da Riccardo Giacconi, premio Nobel nel 2002, quando si spostò, partendo da Milano, negli Stati Uniti, nazione di cui divenne cittadino a tutti gli effetti. Fu lui infatti a portare nella nazione in cui tutto è possibile, nel bene e nel male, l'idea che era stata sviluppata a Milano assieme a Bruno Rossi, uno dei nostri grandi fisici del secolo scorso, e sviluppare il primo satellite per lo studio dei raggi X, in cui all’epoca ben pochi credevano.

Il nome Uhuru, che significa in swaili “libertà”, portò un contributo eccezionale alla fisica delle energie alte, facendoci apparire un universo che non avevamo mai potuto vedere. Giacconi diceva che era andato in America con un’idea in testa e basta, ma che con la forza di volontà, duro lavoro, molta intelligenza e un po’ di fortuna riuscì a portarla a termine.

Certamente la ricerca dei raggi X che popolano l’universo, prodotta da questi fenomeni così violenti, è una di quelle, come si usa dire, guidata dalla curiosità scientifica e basta, non si aspettano risultati se non un aumento della conoscenza. Come tante altre ricerche di base anche questa ha però portato allo sviluppo di tecniche innovative, nel caso per rivelatori di raggi X a specchio, che hanno rivoluzionato il mondo della medicina diagnostica in questo campo e la produzione di circuiti integrati ad altissima densità di componenti.

Insomma oggi abbiamo computer più veloci ed efficienti e macchine medicali per i raggi X molto migliori e lo dobbiamo anche a questa ricerca apparentemente “ inutile”.

L’Italia ha prodotto negli anni scorsi anche altri due importanti satelliti a raggi X, BepposaX dedicato ad un altro grande fisico italiano del secolo scorso, Giuseppe Occhialini, e il più piccolo e recente, ma efficiente Agile, costruito e gestito dall'Italia.