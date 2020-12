Nasa, lanciata capsula Dragon verso stazione spaziale La capsula senza equipaggio ha cominciato il suo viaggio per portare rifornimenti alla Stazione Spaziale, in una missione cruciale per la ricerca sulle scienze della vita

(Reuters)

Lanciata la capsula Dragon della SpaceX con un razzo Falcon 9 della stessa azienda di Elon Musk. Il lancio, per conto della Nasa, è avvenuto dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida).

La capsula senza equipaggio ha cominciato il suo viaggio per portare rifornimenti alla Stazione Spaziale, in una missione cruciale per la ricerca sulle scienze della vita.

Le circa quattro tonnellate di rifornimenti comprendono infatti tessuti su chip e mini organi per studiare gli effetti della permanenza nello spazio sull'organismo umano

