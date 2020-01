Nasa, lo stagista 17enne scopre un pianeta sconosciuto. Ma non è un caso

Nei programmi, supportati spesso dai governi come negli Usa, ci sono tante possibilità di impegno. Si va dal dare la disponibilità a montare a casa propria dei rivelatori passivi, per meteo o traffico aere tipicamente, e allora il volontario fa praticamente nulla, all'impegno di altri programmi molto seguiti, parliamo di decine di migliaia di persone, come Zoogalaxy per contare le galassie, che - aimè - sono miliardi, e determinare la loro forma o quello per la sorveglianza della migrazione di farfalle particolari sia in Europa che nella Americhe. In Rete si trovano facilmente i vari programmi cui eventualmente ci si può affiliare.

Per tornare al pianeta appena scoperto dobbiamo rilevare che è a doppio servizio, dato che il sistema attorno a cui ruota, con un'orbita ovviamente complicata, è doppio, formato cioè da due stelle che a loro volta ruotano una attorno all'altra. Eclissi continue quindi, che hanno complicato il lavoro dato che bisogna capire, in questi casi, quando la luce si affievolisce perché fra noi e questa stella doppia passa un pianeta o una delle due eclissa l'altra. Questo ha reso il lavoro più difficile, e la scoperta più meritevole.