Nasce Aura: il gruppo Prada, Lvmh e Richemont si uniscono nel nome della blockchain

5' di lettura

Blockchain, questa sconosciuta. O meglio: la parola l’abbiamo sentita o letta, magari persino usata, tutti molte volte. Al pari di bitcoin. Ma non tutti sappiamo esattamente cosa significhi, specie quando non si sia nativi digitali o non si abbia particolare dimestichezza, per lavoro o per diletto, con l’evolversi degli strumenti software e hardware legati alla rivoluzione portata da internet. Non basta neppure sapere l’inglese: letteralmente, blockchain vuol dire “catena di blocchi”... non esattamente un richiamo al digitale, anzi. Tra le persone che hanno molto chiaro – e sanno spiegare – il significato di blockchain, c’è Lorenzo Bertelli, head of marketing e head of Crs (corporate social responsibility) del gruppo Prada (nella foto qui sotto). Lo fa volentieri e con entusiasmo, per presentare l’ Aura Blockchain Consortium , progetto congiunto di Lvmh, il più grande gruppo del lusso al mondo, Richemont con in particolare la maison Cartier, e, appunto, il gruppo Prada.

Lorenzo Bertelli (credit Brigitte Lacombe)

La genesi della partnership

Ma più del dettaglio, più delle spiegazioni tecnologiche, sorprendono le parole per descrivere la partnership tra tre dei principali player dell’arena dell’alta gamma mondiale. Difficile immaginare un trio di rivali più agguerriti nella conquista dei consumatori globali di prodotti di lusso di Lvmh, Richemont e gruppo Prada (che ha in portafoglio anche Miu Miu, Car Shoe, Church’s e Pasticceria Marchesi). Eppure si sono, come dice il nome scelto per Aura, consorziati. Se la blockchain è un progresso digitale, potremmo definire le parole di Lorenzo Bertelli “analogicamente avanzate”. O persino progressiste, termine ancora più evocativo. «C’è più valore nel collaborare che nel competere – spiega Lorenzo Bertelli –. Una cosa non esclude l’altra: è chiaro che i marchi del gruppo Prada continueranno a competere con quelli di Lvmh e Richemont, ma sul fronte tecnologico e in particolare sull’utilizzo della tecnologia blockchain nell’alta gamma unire le forze con la formula di un consorzio è il modo migliore di usare le energie creative e la visione del futuro che tutti abbiamo».

Loading...

Il video con le presentazioni del consorzio da parte dei tre fondatori

Il consorzio in breve

Aura promuove l’utilizzo di un’unica soluzione blockchain globale, aperta a tutti i marchi del lusso a livello mondiale, «per garantire ai consumatori maggiore trasparenza e tracciabilità». Per dare vita all’Aura Blockchain Consortium, il gruppo Prada, Lvmh e Cartier, hanno sviluppato insieme l’esclusiva piattaforma. Il sistema tecnologico è costituito da una “blockchain privata multi-nodale” ed è protetto dalla tecnologia ConsenSys e da Microsoft. Registrerà le informazioni in modo sicuro e non riproducibile e genererà un certificato unico per ogni proprietario. Perché questa è l’essenza della tecnologia blockchain, che l’alta gamma ha deciso di usare nella comunicazione dell’autenticità, per l’approvvigionamento responsabile e la sostenibilità, tutti temi sempre più importanti per i consumatori e, quindi, per i produttori di beni di lusso.

Una Galleria Bag di Prada

Il cliente al centro e le ambizioni della piattaforma

Il percorso che ha portato ad Aura è senza precedenti nel mondo dell’alta gamma e non solo. «Il progetto è unico e innovativo non solo perché basato su un’inedita collaborazione, ma perché ha come obiettivo primario qualcosa di “non tangibile” né apparentemente monetizzabile – sottolinea Lorenzo Bertelli –. L’obiettivo è mettere al centro i nostri clienti, che in tutto il mondo chiedono informazioni dettagliate, certificate o certificabili sui temi, soprattutto, della sostenibilità e autenticità. La piattaforma Aura crea valore grazie a un sistema che genererà infinite possibilità. Siamo solo all’inizio, sia per le applicazioni sia per le adesioni: vorremmo che altre maison o gruppi dell’alta gamma si avvicinassero e diventassero partner, anche di settori contigui, come l’automotive».