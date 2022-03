Nasce b-ilty: il primo Business Store Digitale dedicato 100% alle PMI.

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è una novità nel settore dei servizi bancari per le PMI, che per la prima volta potranno costruirsi la loro banca su misura: è nato b-ilty, il primo Business Store Digitale di servizi finanziari e credito.



A lanciarlo è illimity, banca ad alto tasso tecnologico fondata e guidata da Corrado Passera, che nei giorni scorsi ha presentato la nuova piattaforma dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese italiane con un fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro.



Si tratta di una novità nel panorama bancario, sia in termini di offerta che di modello di business. Per ideare b-ilty, la banca si è ispirata alle modalità di relazione, all’experience e all’interazione abitualmente adottate dalle piattaforme non finanziare più diffuse al mondo, come Netflix o Spotify. Aziende che hanno anche dialogato con Corrado Passera in occasione dell’evento di presentazione di b-ilty.



Ma cosa distingue l’offerta di b-ilty?



La piattaforma è stata pensata ascoltando le esigenze degli imprenditori: è nata così un’offerta altamente personalizzabile e sviluppata secondo un approccio open banking. Lo scopo è quello di unire tutti i prodotti e i servizi di una banca digitale completa con quelli di partner non bancari selezionati. Grazie alla funzionalità della PSD2, è inoltre possibile aggregare in un'unica piattaforma tutti i conti bancari dell’impresa, in modo da avere sempre una vista aggregata del saldo, di tutti i movimenti e delle operazioni disposte.



Personalizzazione quindi, ma anche velocità di risposta, grazie a un approccio che combina tecnologie evolute di analisi dei dati, con competenze industriali in diversi settori e che consente di costruire strategie pensate per la singola impresa.



Seguendo il modello delle principali piattaforme non finanziarie, anche b-ilty garantisce massima trasparenza su costi e condizioni applicate. Attraverso la formula try&buy è possibile provare i servizi della piattaforma e, successivamente, abbonarsi senza limiti di operatività con un canone fisso di 40 euro al mese.



COMPLETAMENTE DIGITALE MA ANCHE PERSONALE



b-ilty nasce totalmente digitale e semplice nell'uso. Una piattaforma personalizzabile, pensata per imprenditori, CFO e commercialisti, utile nella gestione finanziaria dell'azienda. Un modello di banca innovativo, disponibile direttamente dal proprio ufficio, ma con una forte componente umana. Ogni cliente, infatti, ha a disposizione un Relationship Manager per lo sviluppo della propria attività e un call center professionale – chiamato “Smart Care” – disponibile 7 giorni su 7. Un modello di assistenza altamente personale, che nasce dalla consapevolezza che gli imprenditori hanno bisogno di risposte immediate e che ogni settore è diverso dagli altri.



La proposta di b-ilty è completa e pensata per la crescita e la quotidianità delle imprese. Nel dettaglio offre:



-Credito a breve e a medio lungo termine,

-Operatività illimitata

-Carte di credito e debito incluse nel conto

-Factoring Pro Soluto, per finanziare il capitale circolante,

-Coperture assicurative per tutelare l'imprenditore e l'impresa

-Un ecosistema di partner qualificati



Il Business Store sarà progressivamente arricchito di ulteriori funzionalità, prodotti e servizi che verranno integrati e aggiornati in automatico nella piattaforma.



I primi clienti di b-ilty sono entrati virtualmente nel business digital store venerdì 11 febbraio: la piattaforma sarà aperta a nuovi clienti in modo graduale con l'obiettivo di arrivare a contarne 30.000 entro il 2025 a cui erogare 3,7 miliardi di euro di business originato.