Nasce Biennale College Arte

3' di lettura

Al via il primo bando Biennale College Arte , il cui workshop avrà inizio dal prossimo autunno 2021. L'obiettivo è quello di affiancare all'Esposizione Internazionale d'Arte un laboratorio di alta formazione, ricerca e sperimentazione per lo sviluppo e la produzione di progetti di artiste/i emergenti under 30 provenienti da tutto il mondo. Il bando internazionale Biennale College Arte resterà aperto per sei settimane, dal 16 giugno fino a lunedì 26 luglio. Il bando è riservato a giovanni artiste/i emergenti che non abbiano compiuto 31 anni alla data di scadenza di presentazione delle domande, che abbiano partecipato ad almeno una mostra collettiva e al cui lavoro sia stata dedicata almeno una mostra personale in spazi espositivi riconosciuti in ambito nazionale e/o internazionale.

Formazione in Biennale

Saranno selezionati 12 progetti e le/gli artiste/i saranno invitate/i a partecipare a un workshop di 10 giorni dedicato allo sviluppo dei progetti proposti, che si svolgerà a Venezia ad ottobre 2021. Il laboratorio, che alternerà momenti individuali e di gruppo, sarà coordinato dalla direttrice del Settore Arti Visive, Cecilia Alemani, assieme a curatori e artisti, tutor e mentori direttamente impegnati allo sviluppo dei progetti con i partecipanti. Al termine del workshop le/gli artiste/i avranno a disposizione tre settimane per lavorare sui progetti e consegnare una proposta finale. Biennale College è il progetto della Biennale di Venezia dedicato alla formazione e al supporto dei giovani in tutti i settori artistici, già attivo per i settori di Cinema, Danza, Musica, Teatro e Archivio Storico.

La selezione e il contributo

Sulla valutazione dei materiali Cecilia Alemani selezionerà fino a quattro progetti, che potranno accedere a un contributo massimo di 25.000 euro per la realizzazione del lavoro finale. Le opere saranno presentate, fuori concorso, nel contesto della 59ª. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, «Il latte dei sogni / The Milk of Dreams» a cura della Alemani. Il presidente della Biennale Roberto Cicutto ha spiegato:«Con l'avvio del College Arte, La Biennale offre un'ulteriore importante opportunità a giovani artisti di allargare il raggio dei propri rapporti professionali e, soprattutto, di stringere relazioni con altri giovani e con affermati professionisti. Le artiste e gli artisti saranno accompagnati in una nuova fondamentale tappa della loro crescita dal curatore dell'Esposizione Internazionale e dai tutor che li assisteranno. Sono grato alla curatrice della Biennale Arte 2022, Cecilia Alemani, di aver accettato di aprire questa nuova sfida, che la carica di più responsabilità e lavoro. Ma sono certo che i risultati, che saranno raggiunti a partire dal prossimo anno e per molti anni a venire, ripagheranno largamente dell'impegno investito». La nascita del College per questa nuova disciplina si prefigura di importanza decisiva per il Settore Arti Visive della Biennale. Tale programma di attività permanenti, “oltre l'Esposizione”, assume così una configurazione del tutto inedita, volta a favorire lo sviluppo di nuove energie creative.

Come partecipare

Il testo completo del bando Biennale College Arte è disponibile online su www.labiennale.org. Tutti i materiali richiesti dovranno essere trasmessi entro il 26 luglio. Il calendario prevede dopo il lancio del bando il 23 agosto verrà comunicato il risultato ai selezionati e il 15 settembre verranno annunciati i 12 progetti degli artiste/i selezionati. Dall’1 al 10 ottobre (giorni di viaggio: 30 settembre – 11 ottobre) i 12 vincitori svolgeranno a Venezia il workshop e l’1 novembre, data di scadenza per la consegna del progetto finale, del budget e del calendario richiesti alle/agli artiste/i. Entro il 15 novembre verranno comunicati i risultati della selezione finale che sceglierà fino a 4 progetti vincitori e dall’11 al 17 gennaio 2022 si svolgerà il workshop online di pre-produzione. Il 1° aprile 2022 è fissata la data di consegna a Venezia Biennale College.