Nasce il big dei grandi magazzini: Selfridges è di Central e Signa

Il deal era stato raggiunto a dicembre. Giovedì 18 agosto, invece, è arrivato il closing, e il passaggio di Selfridges a Central Group è diventato realtà. Il colosso thailandese è ora proprietario dello storico retailer britannico insieme all’austriaca Signa, in un accordo 50/50. Un’operazione i cui termini finanziari non sono stati resi noti, ma che fonti del settore inquadrano in una cifra vicina ai 5 miliardi di euro.

La nascita di un grande gruppo

Un passaggio, questo, che di fatto crea uno dei principali gruppi di grandi magazzini...