Nasce Bowling Green Bull per le quotate italiane a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nasce Bowling Green Bull (BGB),̀ l'iniziativa che coinvolge le aziende fondate o gestite da italiani nel mondo che siano quotate sui mercati dei capitali americani. L’idea è quella di creare ̀un punto di incontro, confronto, discussione e crescita per tutti quegli imprenditori, manager di aziende quotate o che vogliono quotarsi che si relazionano con i mercati azionari americani.



L'iniziativa, promossa da American Chamber of Commerce in Italy e Genenta Science SpA (società quotata al Nasdaq), vede attualmente tra i partecipanti Bank of America, Brunswick Group, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Docebo (Nasdaq), D- Orbit, Equita, Kairos Partners SGR, Nasdaq, Petrone Group oltre ad altre aziende italiane quotate sui mercati finanziari americani. Al primo incontro ha partecipato anche la principal Commercial Officer del Consolato Generale USA di Milano, Tanya Cole, che ha illustrato il programma SelectUSA che supporta le imprese italiane a cogliere le opportunità di investimento in un mercato crescente e stabile come quello degli USA.

Loading...

«Questa iniziativa si inserisce all'interno del percorso di internazionalizzazione verso gli USA delle aziende italiane, un elemento che AmCham Italy ha reso punto strategico del suo impegno nel rafforzamento delle relazioni transatlantiche. In un momento di grande trasformazione, questo progetto vuole essere un punto di riferimento per le imprese italiane in fase di espansione e che guardano con interesse ai mercati dei capitali come elemento di crescita. Quello americano è senza dubbio il più competitivo, raccogliendo i principali investitori mondiali. L'obiettivo che BGB si dà è di aiutare le imprese italiane nell'affrontare al meglio questo percorso e di costruire un cluster di eccellenze italiane che possano aumentare la propria visibilità verso gli investitori americani.» ha detto Simone Crolla, managing director di American Chamber of Commerce in Italy.

«Genenta ha concluso con successo la recente quotazione al Nasdaq, grazie al supporto di investitori americani e europei. Questo ci ha consentito di acquisire un'esperienza unica sui processi e le sfide che attendono chi voglia intraprendere lo stesso cammino. Ci relazioniamo ogni giorno con investitori, analisti, banche e authority e metteremo la nostra expertise a disposizione dei membri di BGB. Il confronto con altre imprese, imprenditori, manager, che hanno fatto e che vogliono fare il medesimo percorso, porterà un alto valore aggiunto per noi di Genenta per tutti i membri di BGB. Il successo dell'Italia e la reputazione che ogni singola azienda ha sui mercati finanziari americani passa anche da un approccio di sistema, basato sullo scambio di competenze e sull'eccellenza dei manager.» ha detto Pierluigi Paracchi, co-Founder & ceo di Genenta Science e Coordinator del BGB.

Perché Bowling Green Bull?Perché il Charging Bull, noto anche come Toro di Wall Street, simbolo dell'impeto rialzista delle borse, fu realizzato da un artista italiano, Arturo Di Modica. Di Modica lo installa nello spazio antistante il New York Stock Exchange nel dicembre 1989, senza alcuna preventiva autorizzazione, come accade per tutte le forme di guerrilla marketing. I dirigenti della Borsa, non contenti per il toro che non avevano commissionato, ricollocarono subito la scultura in un angolo del parco Bowling Green Park, all'inizio della Broadway. Da allora, uno dei nomi dati a Charging Bull è proprio Bowling Green Bull.