Nasce CapLab, creerà nuove tecnologie per abbattere la Co2

Verso l’industrializzazione

Proprio per agevolare l’industrializzazione del prodotto, è stata fondata da Ecospray, insieme a Sergio Del Re (il quale guida, a sua volta, Itacat, che produce catalizzatori per l’automotive), la società CatEmission, con sede a Isola del Cantone.

La tecnologia fuel cell “a carbonati fusi” potrà essere utilizzata, ad esempio, sulle navi da crociera e sui traghetti, in particolare per alimentare, con energia pulita, una parte dell'hotellerie. Una questione da risolvere è quella dello stoccaggio della Co2 estratta degli scarichi; ma si sta pensando a metodi quali il trasporto in siti di segregazione geologica o la sua trasformazione, con idrogeno green, in metano.

I principali ambiti di ricerca del CapLab saranno, dunque, la cattura della Co2; la produzione di energia pulita; la produzione e l’uso di idrogeno; le applicazioni nel settore navale, quelle nel settore terrestre (turbo gas, acciaierie e così via) e l’integrazione con fonti rinnovabili (bio-Lng, e-methanol).

Laboratorio e formazione

In particolare, i programmi del laboratorio si svilupperanno nelle aree della ricerca scientifica e della formazione. Per la prima saranno operativi un laboratorio sperimentale di produzione e test di fuel cell a carbonati fusi, un laboratorio informatico per la modellizzazione delle celle, e si favorirà la partecipazione a programmi di ricerca nazionali e internazionali e a bandi, attingendo a finanziamenti per la ricerca.

Per la parte formativa, si punterà sullo svolgimento di tesi e tirocini formativi, sull’attivazione di assegni di ricerca, sullo svolgimento di studi e attività didattiche e sull'organizzazione di attività di formazione o di riqualificazione aziendale, con docenza universitaria.