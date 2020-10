Nasce a Carini il polo siciliano dei dispositivi anti-Covid

Dall’enologia alle mascherine

La Puleo Healthcare opera a Marsala dove produce macchinari per il settore enologico dal 1968: ha investito durante il lockdown 300mila euro sulla linea per la produzione di mascherine Ffp2, con una capacità di 20mila pezzi al giorno su due turni di lavoro. «Lo abbiamo fatto veramente per dare una mano al sistema Sicilia — commenta l’amministratore delegato Matteo Curatolo. — Avevamo la linea pronta a maggio, abbiamo tessuti in magazzino per un milione di mascherine: purtroppo la burocrazia ci ha fatto perdere quattro mesi. Siamo un’azienda solida, se avessimo fatto ricorso a prestiti e finanziamenti a quest’ora saremmo devastati. Noi però continuiamo a crederci, ora spetta a chi di dovere valorizzare gli sforzi fatti dalle imprese siciliane».

Il gel igienizzante con le fragranze

La Hotaly di Catania, nata come start-up grazie a un bando dello Sviluppo economico, in un anno si è fatta apprezzare nel mercato alberghiero (4 e 5 stelle, oltre a boutique) conquistando spazi importanti nel segmento delle linee di cortesia con un portafoglio di oltre 1.500 camere, ancora una volta grazie al made in Sicily. L’azienda produce su tre linee, realizzando gel con fragranze tipiche: arancia moro, zagara, fico d'india, olio extravergine d’oliva. In questa fase la capacità produttiva è di 25mila flaconi di gel igienizzante al giorno.