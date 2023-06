Pensioni: errore nei cedolini della quattordicesima, Cgil all’attacco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Su alcuni cedolini pensione l’importo della quattordicesima, pagata a luglio, viene indicato come “Aumento delle pensioni basse 2023” che è invece l’incremento deciso dal governo con l’ultima legge di Bilancio. A rilevare la circostanza «che può ingenerare confusione» è la segretaria dello Spi Cgil, Tania Scacchetti.

La sindacalista Cgil: «L’Inps corregga l’errore»

«Quello che vediamo in alcuni cedolini è un errore grave che non ha ragioni - ha spiegato la sindacalista -. Scrivendo “Aumento delle pensioni basse 2023” si fa pensare che sia una misura decisa adesso e si rischia di accreditare l’idea che sia una cifra che arriva tutti i mesi, mentre invece sarà percepita solo una tantum. La quattordicesima poi è di importo superiore mentre gli aumenti sono di pochi euro, anche se questo mese i pensionati devono recuperare gli arretrati dall’inizio dell’anno. Credo che l’Inps debba correggere l’errore, magari con un comunicato di chiarimento», ha aggiunto Scacchetti.

M5s, «dall’Inps un atto propagandistico senza precedenti»

«Il nuovo corso dell’Inps targato Giorgia Meloni si apre con un atto propagandistico senza precedenti», si legge in una nota della senatrice pentastellata Barbara Guidolin. «In alcuni cedolini di luglio - afferma - i pensionati vengono indotti a credere che la 14/a sia in realtà una gentile concessione del governo. Siamo di fronte a un evidente sotterfugio per mascherare l’inerzia dell’esecutivo sul fronte pensionistico - aggiunge Guidolin -. Anzi, laddove sono intervenuti, questi signori hanno fatto solo disastri, come dimostra la cancellazione di fatto di Opzione Donna». Guidolin annuncia un’interrogazione «per chiedere al governo spiegazioni puntuali sull’accaduto».

Fratoianni, «governo in Aula sulla truffa Inps ai pensionati»

«È uno scherzo, vero? Perché se non lo è siamo di fronte ad una specie di truffa ai danni della pubblica opinione. Il governo dovrà venire a spiegarlo in Parlamento». Così su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.