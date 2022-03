Nasce Collab, un laboratorio di creatività made in Italy da Acqua di Parma e Ied

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama Collab il nuovo progetto di Acqua di Parma in collaborazione con

l'Istituto Europeo di Design (Ied): un laboratorio creativo che prenderà vita dal 4 a 10 aprile sia online che nella boutique Acqua di Parma di via Gesù 1 a Milano dove sei designers italiani proporranno sei diversi temi per realizzare una collezione esclusiva di 300 flaconi.

Una contaminazione dinamica e sorprendente di tecniche, visioni e colori che esprimono le tendenze più avanzate dell'arte e della comunicazione visiva in un mix di creatività tutta italiana. Partendo dal loro stile personale, gli artisti hanno rivisitato dei temi profondamente radicati nella cultura e nell'identità italiana, dalle tradizioni popolari alla magnificenza dell'architettura.

Anna Spreafico in Sky Signs si ispira ai cieli stellati dipinti sui soffitti delle chiese, allo zodiaco e all'arte del vetro di Venezia. Margherita Caspani, nella sua Animalia, riporta in vita l'immaginario dei gladiatori dell'Antica Roma e mette in scena una danza giocosa tra uomini e bestie. Claudia Bernardi sceglie per Play With Me un caposaldo della cultura italiana, le carte da gioco, e decora i suoi flaconi con cuori, picche e altri simboli tipici dell'iconografia delle carte. Lucrezia Viperina ci porta con sé in un viaggio attraverso l'Italia, ricreando i monumenti più iconici, mentre Sara Brienza esplora i temi del misticismo e della fortuna attraverso simboli tradizionali come coccinelle, peperoncini e ferri di cavallo. Paolo Moscheni, infine, esprime una visione inclusiva e universale di speranza, amicizia e amore.

Il progetto Collab nasce con l'intento di realizzare un laboratorio di cocreazione, attraverso il quale i clienti possono personalizzare il proprio flacone di una delle Colonie insieme all'artista selezionato. Qualsiasi sia il tema prescelto, i clienti avranno la possibilità di conferire al risultato finale un proprio tocco personale, che si tratti del proprio segno zodiacale in SkySigns, di un numero romano a scelta in Animalia o di una bandana con un messaggio personale firmato da Paolo Moscheni.

Su acquadiparma.com è possibile acquistare la propria Colonia preferita nel formato 180ml, selezionare l'artista e prenotare una sessione individuale, che avrà luogo presso la boutique di Milano, trasformata per l'occasione in un vero e proprio laboratorio creativo dove i clienti potranno vivere un'esperienza diretta interagendo con gli artisti e vedendo nascere dinanzi ai propri occhi la piccola opera d'arte personalizzata. Con l’intento di rendere l’iniziativa inclusiva e disponibile in tutta Italia ed Europa, la sessione individuale con l'artista potrà tenersi anche online, tramite l'apposita piattaforma sul sito di Acqua di Parma e con la consegna del prodotto finale a casa.