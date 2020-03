Nasce il CoronaCoin: 7,6 miliardi di monete virtuali che speculano sull'epidemia

E per dimostrare la bontà del progetto, Johnson ha annunciato che il 20% dei fondi dalla vendita delle moneta virtuale sarà donato alla Croce Rossa.

Il fatto che il numero di token diminuisca nel tempo, significa che questo ecosistema è deflazionistico e, spiegano gli inventori che accompagnano Johnson, «dovrebbe per questo diventare sempre più prezioso nel corso del tempo. La moneta non è estraibile come i classici bitcoin e affini e, quindi, non sarà mai possibile creare nuovi CoronaCoin».



Progetti futuri

Il team di CoronaCoin ha deciso di utilizzare la blockchain Ethereum, già stato adottato da un gran numero di sviluppatori e utenti. Entro marzo il team punta a sviluppare nuove applicazioni.