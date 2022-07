Nasce Eurasia Motor Company, in arrivo auto cinesi dal prezzo accessibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo anni a importare auto di brand cinesi come Great Wall e Haval, Eurasia Motor Company (EMC) fa il salto di qualità e debutta sul mercato italiano con un nuovo SUV per il segmento C chiamato Wave 3. L'azienda con sede nel bresciano mira a vendere almeno 1.500 di questi City SUV bi-fuel (GPL/benzina) e andrà a scontrarsi sul mercato con la Dacia Duster e la DR 5.0, anch'esse auto alimentate a GPL. E per rosicchiare quote di mercato a queste case già affermate e decisamente più conosciute, EMC mette sul piatto un veicolo ad un prezzo accessibile e con una dotazione interessante.

Wave 3, che abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano alla presentazione ufficiale, è realizzato in toto dall'azienda cinese Yibin Kaiyi che ha tra gli azionisti il colosso automobilistico Chery Automobile e lo stesso Stato cinese. Solo l'impianto GPL, sviluppato da BRC, viene installato in Italia. Wave 3 si propone come un SUV adatto alle famiglie, che necessitano di spazio per le gite fuori porta (ha un bagagliaio da 360 litri che diventa da 1.100 litri con il divano posteriore abbassato) ma anche come auto in grado di districarsi nel traffico cittadino, vista la lunghezza di 4,4 metri per un passo di 2,63 metri.

Due le versioni proposte. La prima prevede un quattro cilindri 1.5 aspirato da 113 CV coadiuvato da cambio manuale a 5 rapporti. La seconda si basa sullo stesso motore ma in versione turbo da 147 CV abbinato a un cambio automatico CVT con modalità sequenziale a 9 rapporti. Insieme, impianto a GPL e serbatoio di benzina garantiscono oltre 1.000 km di autonomia.



Esteticamente Wave 3 si richiama alle forme tanto di moda in questo momento tre i SUV del segmento C, con un imponente griglia nella parte anteriore e uno spoiler nella parte posteriore dal design aereodinamico. Tutti i fari sono a LED con quelli nella zona posteriore uniti da una fascia luminosa. Per i cerchi è disponibile una sola versione da 18 pollici a cinque razze che ospitano pneumatici 215/55 R18. Senza dubbio accattivante il tetto panoramico che consente una maggiore luce all'interno dell'abitacolo ma al tempo stesso protegge passeggeri e conducente dai temuti raggi UV.

Buona la distribuzione degli spazi interni, dove anche i passeggeri nel retro del SUV si possono godere il viaggio in comodità. Solo quello “centrale” dovrà fare i conti con vano porta oggetti comunque poco invadente e un pavimento leggermente rialzato. Tutto l'interno è rifinito di un materiale simil-pelle morbido al tatto che in alcune zone lascia spazio a finiture “effetto legno” per dare un maggiore contrasto.



Loading...

Molte le dotazioni tecnologiche offerte al conducente tra cui spiccano una telecamera a 360° e un caricatore wireless per lo smartphone. Tra gli assistenti alla guida è proposto quello per il mantenimento di corsia e il cruise control (non adattivo). Solo quattro gli airbag, destinati a salvaguardare conducente e passeggero anteriore, mentre i passeggeri nella parte posteriore sono lasciati al loro destino. C'è anche un sistema key less, ma solo per la versione con cambio automatico, che permette di avviare l'auto da remoto ed avere nel contempo l'abitacolo alla giusta temperatura (fresco o caldo) prima di iniziare la guida.

Il sistema di infotainment prevede un display touch da 10.25 pollici gestito dal software proprietario Easy Connection. Collegando il proprio smartphone via cavo a quest'ultimo è comunque possibile avere a disposizione tutte le app più utilizzate, siano queste sviluppate per Android o iOS. Il resto dei sistemi, come il climatizzatore con filtro anti-particolato sono gestiti da una serie di tasti fisici che per la loro disposizione orizzontale ricordano quelli di un pianoforte.

I prezzi? Ci vogliono 22.000 euro (I.P.T esclusa) per il Wave 3 con cambio manuale mentre si sale 24.000 euro per quello con cambio automatico. Si può scegliere tra cinque colori (Diamond White, Sapphire Blu, Turquoise Blu, Quartz Grey e Ruby Red), mentre gli ordini saranno aperti da settembre nei 50 concessionari sparsi sul territorio italiano. E nel futuro EMC prevede il lancio di un pick-up e di un'immancabile auto totalmente elettrica per il segmento A.