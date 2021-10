Nasce Export Tutor, l’aiuto per le aziende che puntano all’internazionalizzazione

1' di lettura

Ice Agenzia lancia Export Tutor, il nuovo progetto di assistenza per sostenere le imprese che necessitano di un percorso di internazionalizzazione più strutturato. Ogni azienda partecipante sarà affiancata, per dodici mesi, da un funzionario dell’Agenzia che la accompagnerà nel percorso di avvicinamento ai mercati esteri con il sostegno della rete di 78 uffici Ice nel mondo. Questa figura si occuperà di informare le aziende circa gli strumenti messi a disposizione dall’Ice e dagli altri attori del sistema paese per favorire l’internazionalizzazione; di informare le aziende di tutte le iniziative e servizi Ice di potenziale interesse specifico, di offrire alle aziende informazioni settoriali e di mercato in base alle esigenze espresse dalle aziende circa mercati e settori; e di fornire indicazioni utili per lo sviluppo della strategia aziendale. «Export Tutor è la 16ma nuova iniziativa che Ice offre alle imprese nell'ambito del patto per l'export - sottolinea Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice -. Si aggiunge alle altre novità introdotte in questi due anni per raggiungere un maggior numero di imprese con i servizi dell’Ice e le agevolazioni all’internazionalizzazione offerte dal sistema Paese. La gratuità dei servizi e degli spazi in fiere estere, i desk regionali, lo sportello unico export.gov.it. Vogliamo raggiungere più imprese nei loro atelier, laboratori e officine. Ci rivolgiamo alle piccole imprese, artigiani e produttori che ancora non esportano o si limitano a farlo su pochi mercati. Perseguiamo un'organizzazione di servizi “easy to do with” con l’obiettivo di aumentare il numero delle imprese esportatrici sistematiche».



