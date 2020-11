Nasce Fendi Factory, nel distretto della pelletteria di lusso impianto da 60 milioni

La posa della prima pietra non è stata fatta durante una cerimonia pubblica per evitare rischi di contagi Covid, ma le istituzioni hanno salutato il presidente e amministratore delegato Fendi, Serge Brunschwig, che afferma: «L'Italia è sinonimo di tradizione, storia, bellezza e soprattutto di eccellenza: per questo motivo abbiamo colto l'opportunità di investire nel made in Italy e di valorizzare i principi fondamentali dell'artigianato, del savoir-faire e l'importanza del fatto a mano».

Il traino degli accordi di sviluppo del Mise

Per il ministero dello Sviluppo economico Fendi Factory dimostra «l'importanza degli accordi di sviluppo promossi dal Mise – dice il ministro Stefano Patuanelli - che hanno l'obiettivo di accompagnare le nostre imprese nel processo di trasformazione tecnologica, tutelando sia le competenze dei lavoratori sia la riconversione degli stabilimenti».

Soddisfatto il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: «Quella di oggi è una ventata di fiducia per il futuro in un momento così complesso e la dimostrazione di come a Firenze e in Toscana si possa fare e fare bene, con tempi rapidi, certi e una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato».