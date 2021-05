Nasce First Round, programma a sostegno dell’imprenditoria innovativa del Sud

2' di lettura

Generare innovazione al Sud Italia grazie alle opportunità offerte dagli incentivi e dalla misura agevolativa Resto al Sud a favore dell'imprenditoria innovativa del Mezzogiorno.

È questo lo scopo del progetto First Round promosso da Entopan Innovation, incubatore, acceleratore e hub di Open Innovation, e Invitalia - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo che consente alle startup/imprese di essere accompagnate in un percorso di avvio o consolidamento della propria idea di business attraverso lo sviluppo o l'introduzione di prodotti e servizi innovativi in cinque diversi ambiti: salute, benessere, stili di vita; energy e circular economy; smart manufacturing; agroalimentare; industria culturale e creativa.

Loading...

L'Obiettivo strategico del programma First Round è quello di innescare processi di valorizzazione dei giovani talenti, sostenendo le organizzazioni che specie nella fase iniziale incontrano grandi difficoltà di accesso al credito o a round di finanziamento importanti per lo sviluppo di impresa.

Il bando per la selezione delle start up è partito il 6 maggio e continua fino al 15 giugno, finestra temporale utile alle startup che vogliono proporre le proprie iniziative imprenditoriali capaci di «orientare le transizioni (tecnologiche, sociali ed economiche) in maniera inclusiva e armonica».

I team selezionati beneficeranno da subito di un'attività di accompagnamento di Entopan Innovation e i loro progetti saranno sottoposti a Invitalia che ne valuterà qualità, coerenza, sostenibilità e grado di innovazione per finanziarli.