Nasce la Fondazione Biotecnopolo di Siena, autorizzati 30 milioni di spesa per il 2022

«Allo scopo di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita, è istituita la Fondazione “Biotecnopolo di Siena” con sede a Siena». Lo prevede un emendamento al Ddl di Bilancio, precisando che la Fondazione, costruita a partire dalle competenze specifiche esistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita, «favorisce, anche in rete con altri soggetti nazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche focalizzate alla salute umana». Membri fondatori sono il Mef, i

ministeri della Salute e dell'Università e della ricerca, l'Università di Siena, il Cnr e la Fondazione Toscana Life Sciences, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Per la costituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2022.