Nasce la Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica

A 10 anni dalla scomparsa del campione di rally e Cavaliere del Lavoro Gino Macaluso, si è tenuta a Torino la presentazione della Fondazione a lui dedicata che comprende una collezione di auto storiche tra le più importanti al mondo. La gamma di auto si compone di modelli esclusivi che abbracciano un po' tutte le categorie: dai quelli da rally che hanno fatto la storia, passando dalle auto da pista e Gran Turismo sono presenti veicoli che sono stati protagonisti del design tra gli anni sessante e novanta.

Dal prossimo autunno la Fondazione mostrerà le auto della collezione in alcuni importanti eventi, tra cui il Milano Monza Open Air Show e il The Golden Age of Rally - Le grandi sfide, mostra prevista per il prossimo dicembre che si terrà presso il Museo Nazionale dell'Automobile, e che sarà incentrata sulla storia dei campionati di rally. Sempre in autunno verrà anche pubblicato il volume edito da Rizzoli “Mac-la Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica”.