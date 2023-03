Nasce FoodSeed, accelleratore per le start up dell’agroalimentare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nasce a Verona FoodSeed, acceleratore per startup che sviluppano nuove soluzioni o servizi per il mercato FoodTech e AgriTech, per iniziativa della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, network che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati ad elevato potenziale.

FoodSeed è un’iniziativa di Cdp Venture Capital, attraverso il Fondo Acceleratori, Fondazione Cariverona e UniCredit. Coinvolge inoltre Eatable Adventures, uno dei maggiori acceleratori specializzati a livello mondiale nel settore, in qualità di co-investitore e gestore operativo del programma. Avrà inoltre il sostegno dei corporate partners Axxelera, Amadori, Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), Veronafiere e Università di Verona in qualità di partner scientifico.

Con una dotazione di oltre 15 milioni di euro (di cui 12 stanziati da Cdp Venture Capital, Fondazione Cariverona e UniCredit e 3,24 di Eatable Adventures) Foodseed favorirà e garantirà l’implementazione e lo sviluppo delle società che operano nell’Agrifood Tech, il cui mercato nel 2022 ha raccolto 149 milioni di investimenti, posizionandosi al terzo posto per ammontare di capitali investiti.

Il programma selezionerà ogni anno, per tre anni, fino a 10 start up italiane o internazionali che intendano aprire una sede sul mercato locale, in fase seed e pre-seed e che lavorano su nuovi approcci e servizi per l’automazione dei processi produttivi, i nuovi ingredienti, i nuovi modi di realizzare un’agricoltura sostenibile, innovativi modelli di vendita digitale e packaging.

Le startup selezionate avranno accesso a un ticket pre-seed di 170mila euro con possibilità di follow on fino a 500 mila euro e prenderanno parte a un programma di accelerazione della durata di sei mesi, finalizzato a validare prodotti e modelli di business per sostenere il go-to-market. La call per la selezione delle startup del primo programma di accelerazione FoodSeed, che partirà a maggio 2023, è aperta fino a 16 aprile al sito www.foodseed.it.