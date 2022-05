Nasce Ford Pro: marchio dedicato ai veicoli commerciali

Ford Pro Vehicles: veicoli nati per soddisfare ogni tipologia di cliente in ogni tipo di attività

I veicoli connessi rappresentano il cuore dell’offerta integrata di Ford Pro, che consente ai clienti di massimizzare la produttività e i tempi di attività della flotta, utilizzando una gamma completa di soluzioni integrate. Ford Pro Vehicles offre un line-up globale di veicoli commerciali, sviluppato utilizzando tutto il know-how di Ford sulle esigenze dei clienti business: a guidare Ford Pro Vehicles è l'iconica famiglia Transit.

Ford Pro si pone come obiettivo anche di facilitare la transizione dei clienti alle flotte elettriche grazie alla sua gamma di veicoli commerciali funzionali e a zero emissioni, progettati per aumentare la produttività e la sostenibilità senza compromettere la capacità di carico o aumentando i costi di gestione. Dopo il successo dell’introduzione dell'E-Transit, con 5.000 ordini ricevuti prima ancora che i veicoli uscissero dalla linea di produzione, l'Ovale Blu ha recentemente annunciato che la gamma Transit includerà quattro nuovi modelli 100% elettrici: il Transit Custom e il Tourneo Custom nel 2023, mentre nel 2024 sarà la volta del Transit Courier di nuova generazione e del Tourneo Courier.

Veicoli allestiti

L’esperienza ingegneristica del team degli Special Vehicles fornisce una gamma di telai adatti a essere utilizzati come base per vari tipi di allestimenti, nonché batterie e sistemi di alimentazione ausiliari, nonché pacchetti specifici riservati a utilizzi particolari, come a esempio i sistemi di illuminazione oppure gli impianti elettrici per il rimorchio, sia per i mezzi a combustione termica sia per quelli elettrici.

Inoltre, le richieste di veicoli allestiti vengono gestite da una rete di 200 allestitori, nell'ambito del programma Qualified Vehicle Modifier (Qvm). Questi partner offrono esperienza e soluzioni personalizzate in un ampio spettro di allestimenti, da quello più semplice per le scaffalature interne di un furgone fino a un'intera flotta di veicoli refrigerati per la consegna delle merci.

Un grande ecosistema

Ford Pro Software fornisce un ecosistema digitale e connesso che utilizza dati in tempo reale per integrare veicoli, telematica, sistemi di ricarica e assistenza in piattaforme intuitive, facili da usare e in grado di aumentare la produttività.