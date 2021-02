Nasce Fragrance Atelier per creare profumi su misura L’iniziativa è di Integra Fragrances, azienda che si occupa di branding olfattivo profumando gli ambienti del mondo del lusso, retail, hotel, compagnie aeree, yatch e musei

Un atelier per creare profumi su misura: è l’iniziativa di Integra Fragrances, azienda che dal 2006 si occupa di branding olfattivo profumando gli ambienti del mondo del lusso, retail, hotel, ma anche compagnie aeree, yatch e musei.

Il primo Fragrance Atelier per 11 invitati - tra influencer e imprenditori del design, beauty, lifestyle, food&beverage, jewelry - si è tenuto lo scorso ottobre nel concept store & bar Potafiori a Milano: un percorso olfattivo guidato alla scoperta delle materie prime della profumeria, della loro miscelazione e della creazione di fragranze per creare l'identità olfattiva per il proprio brand.

Moellhausen, casa essenziera italiana partner dell’evento, ha lavorato alle formule ideate dagli ospiti, mentre Integra Fragrances le ha trasformate in 11 fragranze per ambiente, ha disegnato il packaging, coordinato una filiera completamente italiana e assemblato il prodotto finito, consegnandole agli ospiti. Les Verres, vetreria italiana, ha offerto i flaconi; la scatola è stata rivestita a mano dall'artigianato toscano con carte provenienti da foreste controllate e certificate (FSC); riempimento, etichettatura e personalizzazione sono stati realizzati a mano.

Gli ospiti hanno condiviso le tappe dell'esperienza sui loro canali social. Le condivisioni hanno portato al profilo Instagram @integrafragrances un incremento di engagement di+89,4% e una crescita delle visualizzazioni video pari a +93,3%.

«Il progetto Fragrance Atelier si pone come obiettivo quello di diffondere su larga scala il concetto di branding olfattivo coinvolgendo talenti in grado diparlare alle folle, capaci di farsi mediatori di argomentiancora nuovi - dichiara Francesca Piana, marketing communications di Integra Fragrances -. Abbiamo offerto la possibilità di vivere una giornata tipica nel nostro lavoro, un'occasione unica per addentrarsi in quello che è il processo creativo di una fragranza».