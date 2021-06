Nasce Gourmet Italian Food, il polo dei piatti pronti freschi e freschissimi del Nord-Est

2' di lettura

Nell’industria dei piatti pronti freschi nasce Gourmet Italian Food (GIF) realtà in cui confluiscono Eurochef Italia e La Gastronomica, due Pmi che hanno scelto la via dell’unione. GIF ha un giro d’affari di oltre 35 milioni realizzati con più di 100 addetti. Le “nozze” sono state volute da Alcedo Sgr e FVS, fondo d’investimento che supporta le Pmi del Nord-Est. La prima aveva rilevato nel 2019 una partecipazione di maggioranza di Eurochef e continuerà a mantenere una significativa percentuale di controllo di GIF, mentre FVS ha investito in La Gastronomica a dicembre 2018. Stefano Stanghellini, ad di Eurochef, e Massimo Zanin, ad di La Gastronomica, continueranno a mantenere i loro ruoli operativi in azienda. «La combinazione delle due aziende rappresenta una formidabile storia di successo in un segmento di mercato tra i più dinamici nel settore food» dice Maurizio Tiveron, presidente di Alcedo. «GIF potrà vantare una gamma di prodotti tra le più complete del mercato, che spazia dai piatti freschi pastorizzati di Eurochef ai freschissimi di La Gastronomica, sempre contraddistinti dall’elevata qualità. Stiamo inoltre esaminando diverse altre acquisizioni strategiche che speriamo di poter annunciare a breve, con l’obiettivo di perseguire una significativa espansione di prodotto e di ricavi nei prossimi anni» continua Tiveron. «Siamo felici di accompagnare Stefano Stanghellini e Massimo Zanin in questo nuovo capitolo della loro storia imprenditoriale aggregando la nostra partecipata La Gastronomica con Eurochef. Crediamo molto in questo gruppo, attivo in un mercato in forte crescita e dove abbiamo intravisto dei fattori comuni di successo, quali l’elevata tecnologia produttiva e l’attenzione alla qualità degli ingredienti utilizzati in un giusto mix tra tradizione e innovazione», dichiara Gianmarco Russo, direttore generale di FVS. «Vogliamo accelerare il percorso di crescita e internazionalizzazione di GIF, anche tramite future aggregazioni all’interno di un settore che è ancora molto frammentato, ma esprime delle eccellenze assolute nell’intero Nord-Est» conclude Russo.

