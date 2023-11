Nasce la grande Bcc Veneta, 29 mila soci

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nasce una delle maggiori istituzioni a Nord Est. Si avvicina l’ultimo atto per la fusione tra due Bcc aderenti al gruppo Iccrea. Il prossimo 2 dicembre sono infatti convocate le assemblee straordinarie di Bcc Verona e Vicenza e Bcc Patavina per approvare il matrimonio con la nascita di Bcc Veneta.

I numeri

L’operazione, già approvata in settembre dalla Bce, crea la terza Bcc italiana per sportelli (92), la quarta per attivo (6,49 miliardi), la sesta per soci (29 mila). Il territorio di competenza della nuova BCC abbraccerà 237 comuni a presidio delle province venete di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Rovigo e le confinanti province di Trento e Mantova.

Oltre 1430 mila clienti

Bcc Veneta, ricorda una nota, potrà contare su più di 700 collaboratori, oltre 130mila clienti e un prodotto bancario lordo di circa 9,5 miliardi. RSi stima che le due Bcc, insieme, alla fine di quest’anno produrranno una raccolta diretta pari a 4,08 miliardi (+0,6% rispetto alla somma delle due dello scorso anno), impieghi netti per 2,98 miliardi (+0,9%), una raccolta indiretta per 2,46 miliardi (+13%), oltre a un significativo profilo di solidità patrimoniale. Il patrimonio sarà di 470 milioni, con una stima di utili netti per 60 milioni