Nasce Harley Lease, il noleggio a lungo termine per chi vuole guidare una Harley-Davidson

Leasys entra nel mondo delle due ruote e lo fa stringendo una partnership con Harley-Davidson. Da questa collaborazione nasce la formula di noleggio a lungo termina Harley Lease. Disponibile per privati, professionisti e pubbliche amministrazioni, il servizio prevede un noleggio di 36 o 48 mesi comprensivo di 10.000 km all'anno. Non serve alcun acconto, e nel canone è compresa anche l'assicurazione RCA con furto e incendio, il bollo e il cambio gomme. Al momento sono disponibili la Pan America 1250 e la Sportster S. Per la prima, un mese di noleggio ha un costo di 599 euro per 36 mesi (30.000 km inclusi) o per 48 mesi a 544 euro (40.000 km inclusi). Costa qualcosa meno salire in sella alla Sportster S: 529 euro al mese per 36 mesi o 479 euro al mese per 48 mesi con chilometraggio incluso identico alla prima opzione.