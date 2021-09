Nasce Ismea Investe, strumento finanziario per sostenere la filiera agroalimentare

5' di lettura

“Ismea Investe” è un nuovo strumento finanziario nato per sostenere economicamente i progetti di sviluppo della filiera agroalimentare italiana. Potrà effettuare – si legge in una nota diffusa dopo la presentazione al Macfrut di Rimini – interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi fino a 20 milioni di euro per le società di capitali che presentano piani di investimento nel settore della produzione agricola e dell'agroindustria, comprese le attività commerciali e logistiche.

Nel corso dell'incontro di presentazione hanno portato le loro testimonianze le aziende Fileni, Planet Farm, Pomeo e Joinfruit (Sanifrutta), che hanno usufruito degli aiuti messi in campo da Ismea per sostenere i propri piani di investimento.

Loading...

«Ismea investe – si legge nella Scheda Prodotto – è uno strumento finanziario volto a sostenere, con un investimento fra i 2 e i 20 milioni di euro, le società del comparto agricolo ed agroindustriale che abbiano un progetto di sviluppo produttivo o commerciale. La quota di intervento di Ismea viene fornita contestualmente all'investimento, da parte di un terzo finanziatore, di valore pari o superiore a quello dell'Ente. Le tipologie di intervento Ismea possono assumere forme differenti in funzione dello specifico progetto (finanziamento, prestito partecipativo, acquisto di azioni, prestito mezzanino, sottoscrizione di obbligazioni). Ismea, in qualità di investitore, diventa un socio di minoranza della società beneficiaria con la presenza di un proprio rappresentante negli organi sociali dell'impresa per la durata dell'investimento. Ismea fornisce la propria quota di intervento, mantenendo proporzionalmente inalterata la propria partecipazione nelle varie fasi di attuazione del progetto. Il rendimento atteso, le tempistiche (tra i cinque e i sette anni) e le modalità di uscita dall'investimento da parte dell'Ente sono indicate in sede di stipula. L'intervento non è utilizzabile per finanziare l'uscita di soci o la ristrutturazione del debito».



«Ismea accompagna lo sviluppo delle aziende con molti strumenti: dalle analisi di mercato, agli interventi di sostegno e impulso all'imprenditoria femminile e giovanile come “Donne in campo” e la misura “Più impresa”, sino alle garanzie che hanno operato con una particolare intensità in epoca Covid per sostenere la liquidità delle aziende – ha dichiarato il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli – . A questi strumenti si affianca oggi l'implementazione di un nuovo prodotto finanziario che opera a condizioni di mercato e si rivolge alle società di capitali. Ismea investe è un prodotto che dà una risposta a una delle principali fragilità del sistema aziendale italiano: la sottocapitalizzazione che rappresenta un freno all'accesso al credito e alle politiche di sviluppo e investimento del settore».

«Innovazione tecnologica, transizione ecologica, internazionalizzazione, sono le parole chiave che stanno guidando lo sviluppo dell'agroalimentare italiano, per rispondere alle sfide del nostro tempo e rafforzare la competitività del made in Italy all'estero – ha dichiarato il presidente di Ismea Angelo Frascarelli –. Anche Ismea è della partita, pronto ad affiancare le Istituzioni e gli imprenditori in questo percorso di crescita e a scommettere finanziariamente su progetti di sviluppo della filiera che offrano le necessarie garanzie di sostenibilità ecologica ed economica, visione strategica e coerenza rispetto alle missioni indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Uno strumento per il rafforzamento dell’agroalimentare italiano in una fase espansiva che sta caratterizzando la nostra economia dopo i difficili mesi di pandemia».