Nasce Itabus, la nuova compagnia privata sulla lunga percorrenza

Irrompe un nuovo protagonista nel settore del trasporto passeggeri: è Itabus, operatore privato di trasporto su gomma a lunga percorrenza. È un’iniziativa industriale completamente italiana. I primi mezzi saranno su strada a partire dal prossimo 27 maggio. Itabus sarà presente da Nord a Sud, sia lato Tirreno sia lato Adriatico. Alla presentazione online della nuova compagnia sono intervenuti tutti i soci fondatori: Flavio Cattaneo, Luca Cordero di Montezemolo, Angelo Donati, la famiglia Seragnoli, Gianni Punzo (che è anche presidente onorario di Itabus).

Una flotta di 300 mezzi

E la memoria è corsa subito al 2006, quando sia Montezemolo sia Punzo erano tra i soci fondatori (assieme a Diego Della Valle e Giuseppe Sciarrone) di Italo-Ntv, la nuova compagnia ferroviaria dell'Alta velocità che lanciò la sfida alle Frecce di Trenitalia (Fs). L’ideatore del progetto, nonché azionista di riferimento di Itabus con il 30% delle quote, è Flavio Cattaneo, che a sua volta è stato dal 2015 al 2016 amministratore delegato di Ntv.

Quindi molti protagonisti di quella stagione passano ora dai treni ad alta velocità ai bus. Per la precisione a 300 bus nuovi di zecca forniti a Itabus dal gruppo tedesco Man (Volkswagen). Questo per assicurare l’uniformità della flotta. I nuovi bus sono considerati l’eccellenza del trasporto su strada a lunga percorrenza. La flotta sarà rinnovata costantemente: la compagnia punta cambiare i bus ogni 2 anni. I motori saranno quelli di ultima generazione Euro 6D, la categoria che produce il minor qunatitativo di emissioni inquinanti. Il progetto Itabus prevede circa 200 milioni di investimenti complessivi nel periodo 2021-2025.

Itabus punta sull’intermodalità

Spiega Francesco Fiore, uno dei due amministratori delegati di Itabus (il secondo è Enrico Zampone): «Tutto nasce da un'intuizione di Flavio Cattaneo. Nel Paese c’è una forte domanda di mobilità inespressa. Ci sono ampie zone del Paese che non sono collegate oppure risultano mal collegate dalle infrastrutture di trasporto. Itabus s’inserisce in questo mercato potenziale, offrendo nuovi collegamenti a prezzi ultra convenienti. Noi effettueremo delle fermate in prossimità di stazioni ferroviarie, per garantire l’intermodalità attraverso la combinazione treno+bus».

Dice Cattaneo: «Lanciare un progetto in una fase come questa è una testimonianza di coraggio e di fiducia verso un futuro migliore. E dobbiamo ringraziare anche Banca Intesa, che è stata al nostro fianco fin dall’inizio, come lo fu ai tempi di Ntv. Questo progetto ha un elemento caratteristico: è posizionato nel Centro-Sud del Paese. Vogliamo cambiare l’immagine del bus, che deve essere percepito come un mezzo di qualità, al pari di treno ad alta velocità. Ma l'alta velocità ferroviaria, per sua natura, non può coprire tutto il territorio. Il bus invece può coprire in maniera più capillare il territorio».