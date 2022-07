Nasce Italian Food Excellence, polo della pasta fresca e piatti pronti da 100 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo Italian Food Excellence (Ifex) diventa un polo della pasta fresca e piatti pronti da 100 milioni di euro. Il fondo Aksìa Capital V (fondo gestito da Aksìa Group) dopo aver completato nel 2021 l'acquisizione di Master (azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di gnocchi di specialità regionali come gli spatzle) ha infatti perfezionato tre nuove acquisizioni in un colpo solo, incorporando le aziende Buona Compagnia Gourmet, Il Ceppo e Michelis.



Le operazioni sono state concluse a pochi mesi di distanza dall'ingresso di Aksìa Capital V (fondo gestito da Aksia Group) in Master, «che ha dato inizio a una strategia di buy and build – si legge in una nota – volta a creare un gruppo leader a livello internazionale, attraverso l'identificazione di aziende target in grado di generare sinergie commerciali e produttive, e a favorire l'espansione sui mercati esteri».

Con l'acquisizione dai fondi Gradiente e Siparex di Buona Compagnia Gourmet –concorrente di Master e nota per il brand Patamore – il Gruppo Ifex punta a «un posizionamento strategico unico nel mercato degli gnocchi prodotti direttamente dalla lavorazione delle patate fresche cotte al vapore e non dalla fecola di patate comunemente utilizzata», continua la nota. Un'operazione che rafforza il presidio nel mercato strategico degli Stati Uniti, dove attualmente il Gruppo Ifex realizza più di 15 milioni di fatturato.

A livello consolidato, Ifex oggi fattura circa 100 milioni di euro, con una crescita attesa per il 2022 superiore al 10%, e conta su 7 stabilimenti produttivi, di cui uno negli Stati Uniti per un totale 350 dipendenti, una forte presenza internazionale in più di 25 Paesi e una quota export pari al 30% del fatturato complessivo.

Aksìa Group è una società di gestione di fondi di private equity che investe prevalentemente in aziende italiane di media dimensione. I soci fondatori e managing partner Marco Rayneri e Nicola Emanuele lavorano insieme dal 1997 e hanno realizzato più di 50 operazioni in Italia e all'estero, investendo complessivamente oltre 500 milioni di euro attraverso cinque fondi.