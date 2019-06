Nasce Jeep Miles,la soluzione di noleggio Pay per Use

1' di lettura

Leasys presenta Jeep Miles, il noleggio che consente di pagare solo i km che si percorrono. Ispirato al “Pay per Use” oggi sempre più in voga tra i consumatori in diversi settori, Jeep Miles ha una durata 48 mesi senza anticipo e prevede un canone mensile vantaggioso a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. La T-Box Mopar Connect installata a bordo veicolo permette di rilevare i chilometri effettuati.

Jeep Miles sarà disponibile a partire da giugno in Italia ed entro l'anno nel resto d'Europa. Il cliente potrà scegliere tra due versioni: light, comprensiva di tassa di possesso, assicurazione RCA, Leasys app e assistenza stradale; e plus con in più la copertura furto e incendio, danni e lamanutenzione ordinaria e straordinaria. Le due soluzioni potranno essere abbinate a tutte le motorizzazioni e gli allestimenti di Jeep Renegade e Compass, anche alle versioni ibride plug-in in uscita nel 2020. «Un guidatore su due in Europa percorre meno di 10.000 km all'anno. Per il 95% del tempo l'auto resta parcheggiata» ha dichiarato Giacomo Carelli, Ceo e General Manager di Leasys. Alcuni esempi: Jeep Renegade 1.6 Multijet Longitude si potrà avere ad un canone fisso di 199 euro al mese, mentre Jeep Compass 1.6 Multijet Longitude a 249 euro al mese, sempre senza anticipo. Ad entrambi i canoni mensili sarà poi aggiunta la componente variabile calcolata applicando la tariffa al chilometro: 9 centesimi al km per la formula light oppure 18 centesimi al km per la formula plus. I primi 1.000 km sono offerti da Leasys.