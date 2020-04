Nasce l’Airbnb per il lavoro da remoto: le case vacanza diventano smart office L’iniziativa di una «Super Host» romana, madre di tre figli, che si è improvvisamente trovata con gli appartamenti vuoti e una difficile gestione famiglia-lavoro di Giovanna Mancini

Ripensare l’offerta delle case-vacanza per cercare di superare un momento di grave crisi per il settore del turismo, ma anche per venire incontro a esigenze nuove, che nel tempo potrebbero sviluppare una domanda inedita di spazi per il lavoro da remoto.

Non più co-working (almeno per un po’), viste le necessità di distanziamento sociale imposte dalla crisi legata al Covid-19, ma luoghi dove i sempre più numerosi smart workers possano lavorare in sicurezza e senza le distrazioni o difficoltà che il lavoro da casa spesso comporta.

L’idea non poteva che venire da una donna che riassume entrambe le esigenze: Roberta D’Onofrio, 44 anni, romana, è una “Super Host” di Airbnb che, nella capitale del Paese, gestisce tre appartamenti e si è trovata come tanti con un calendario completamente svuotato: l’agenzia AirDNA calcola che dallo scoppio della pandemia ci sia stato un calo delle prenotazioni dell’85% e un tasso di cancellazioni del 90% in Italia, dove sono circa 460mila gli appartamenti destinati ad affitto breve.



Ma Roberta è anche mamma di tre bambini e conosce da vicino la difficoltà di lavorare da casa dovendo occuparsi anche dei figli. Da qui l’idea – nata subito dopo l’inizio del contagio – di lanciare un nuovo servizio, bnbworkingspaces.it , in cui proporre case vacanze di livello medio alto, quindi destinate a un target con una certa disponibilità economica, da utilizzare come luoghi in cui fare smartworking in modo continuativo.



Da casa-vacanza a smart office

«Per i proprietari si tratta di fare un piccolo investimento per adattare gli appartamenti, in modo da assicurare il distanziamento e le precauzioni sanitarie. Per i clienti, singoli oppure aziende che hanno interesse a trovare dei luoghi in cui i propri dipendenti possano lavorare con serenità e concentrazione, una possibilità in più», spiega Roberta, che sta anche attivandosi per stringere partnership con aziende dell’arredamento che possano offrire i mobili e le soluzioni adatte a chi deve lavorare da remoto.