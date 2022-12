Nasce l’Italian Perfumery Insitute per formare esperti di profumi

Giuseppe Nardiello, presidente della Fondazione Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie della vita aggiunge: «Il valore della profumeria di eccellenza maturata nel nostro Paese è altissima e sono orgoglioso di poter lanciare un altro progetto innovativo per la formazione in Italia, dopo le iniziative da noi dedicate alla cosmetica».

Il corso si svolge presso la Fondazione Cova, a Milano in Corso Vercelli. Gratuito e a frequenza obbligatoria, è riservato a candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o professionale residenti o domiciliati in Lombardia. Adatto a diverse fasce di età e di interesse, mira a formare figure professionali qualificate da inserire nel mondo del lavoro attraverso percorsi di stage e il coinvolgimento diretto di importanti aziende del settore. Al termine verrà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore, pari al IV livello EQF, spendibile nel mercato del lavoro italiano ed europeo che permette l'accesso ai percorsi Its.

Si compone di due parti, una teorica in aula (550 ore) e una pratica (450 ore) presso le aziende. Il corpo docente è composto da più di 20 professionisti del settore con maturata esperienza nel campo della profumeria. Gli insegnamenti spazieranno dalla storia e cultura del Profumo, all'analisi sensoriale, dalla chimica delle materie prima, all'analisi del mercato fino alla sostenibilità di tutta la filiera (dalle materie prime al packaging).

Le competenze acquisite con il corso permetteranno agli studenti di valutare percorsi professionali differenti all'interno di case essenziere e non solo. Potranno lavorare come consulenti per brand e aziende del settore, nelle vendite, nello sviluppo prodotto, nella comunicazione e nel marketing. Avranno inoltre le conoscenze di base per avviare attività imprenditoriali nel mondo della profumeria.In un secondo momento si prevede anche l'organizzazione di corsi di specializzazione, master biennali post-laurea, pensati per acquisire competenza nel mondo dei profumi; comprendere il processo di formulazione delle fragranze, studiare i mercati globali del profumo e le nuove tendenze.

Successivamente saranno anche ideati corsi Executive di 120 ore (anche serali), aperti a chiunque intenda approfondire le proprie competenze nel mondo del profumo e summer courses della durata di 2-4 settimane, per chi intende approfondire le proprie competenze sul mondo del profumo made in Italy.